Ponzanelli vice presidente della Provincia: "Premiato radicamento Spezia Popolare"

La Spezia - In occasione della seduta del consiglio provinciale convocata per il giuramento del neo presidente Pierluigi Peracchini, il capogruppo Popolare Francesco Ponzanelli è stato nominato vicepresidente della Provincia e curerà per conto del numero uno di Via Veneto due importanti settori provinciali: edilizia scolastica e patrimonio.

Ponzanelli esprime la propria soddisfazione per la nomina: “La cifra della'organizzazione politica di La Spezia Popolare è proprio il territorio e le sue quotidiane necessità: daremo un contributo concreto all’azione di governo del Presidente Peracchini e sapremo ascoltare le istanze che nascono nelle nostre amministrazioni locali. Siamo una forza tradizionalmente di centro, lealmente alleata al centrodestra ma con una fisionomia e un retroterra di valori e di principi ben definiti e identificabili. Sono molto orgoglioso di poter rappresentare il nostro movimento nel ruolo di vicepresidente della Provincia: è un incarico così impegnativo e prestigioso che premia il lungo e faticoso lavoro di radicamento costruito da Spezia Popolare, elezione dopo elezione, in tutti i Comuni della nostra provincia e in Liguria”.