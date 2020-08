Ponzanelli coordinerà la campagna elettorale di Liguria Popolare

La Spezia - Francesco Ponzanelli, Vice Presidente della Provincia di La Spezia, sarà il coordinatore della campagna elettorale di Liguria Popolare per le prossime regionali di settembre.

“Sono molto orgoglioso che l'amico Francesco abbia dato la propria disponibilità a coordinare la campagna elettorale di settembre di Liguria Popolare – annuncia il Presidente del movimento Andrea Costa – le capacità politico-amministrative che sta dimostrando concretamente nel governo della nostra Provincia sono fondamentali e rappresentano un importante valore aggiunto per il nostro movimento”.

“Liguria Popolare ha costruito un progetto unitario con Forza Italia per le elezioni di settembre mantenendo però la propria autonomia tanto è vero che nel logo è presente il nostro simbolo e saranno presenti nostri candidati – continua Costa – l’obiettivo di questa alleanza paritetica è quello di costruire una lista che sia la casa vera dei moderati, di chi si è occupato del territorio in questi anni senza pregiudizi e bandiere ideologiche”

“Il movimento di Liguria Popolare, vero contenitore civico nel panorama politico ligure, è composto da persone che hanno dimostrato la voglia di fare politica nel senso più vero occupandosi della proprie comunità ottenendo la stima dei cittadini – conclude Andrea Costa - Ecco, Francesco Ponzanelli impersona queste caratteristiche per coordinare la campagna elettorale del nostro movimento”.