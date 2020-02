Ponzanelli: "Se qualcuno immagina di fare una campagna elettorale sulle nostre spalle si sbaglia di grosso"

La Spezia - "Vedo con rammarico controversie pretestuose nel riassunto dell’ operato di un nostro consigliere con delega alla viabilità provinciale. Ho sempre creduto che le diversità in politica siano un arricchimento, soprattutto in una coalizione di maggioranza e che diverse vedute, giustamente presenti, siano però espresse nell’alveo di una maggioranza e non sui giornali. Mi rincresce perché il tutto provoca confusione, al netto dei personalismi o di chi da una settimana o poco più risiede nei banchi della maggioranza". Così Francesco Ponzanelli, vicepresidente della Provincia con delega edilizia scolastica e patrimonio e capogruppo provinciale di Liguria Popolare: "Le deleghe sono state consegnate dal presidente Peracchini all’indomani della sua elezione. Tutti quanti noi, e parlo di Liguria Popolare, abbiamo lavorato nelle sue competenze subito a “testa bassa” per concretizzare e risolvere quelle emergenze che sono frutto della pseudo riforma chiamata “legge Del Rio”. Lavoriamo fianco a fianco ai tecnici e i professionisti che, in Provincia, esercitano il proprio ruolo e mettono in campo le proprie competenze in maniera esemplare. È oltremodo fuorviante, sterile e inutile tale polemica rivolta ad un buon governo, di cui si incominciano a vedere i primi risultati".



E ancora: "Noi siamo sempre per il dialogo e il vero confronto. E senza dialogo è chiaro che non esista confronto.

Qualcuno parla di numeri, di percentuali. Ebbene se vogliamo scendere a questo confronto di numeri, possiamo serenamente e pacatamente affermare che Liguria Popolare è maggioranza in consiglio provinciale, dove è stata ed è fedele alla giunta e al presidente incaricato, ed è indispensabile per governare come in tutte le altre realtà provinciali, dove il centrodestra ha ottenuto storiche vittorie. Se qualcuno immagina di fare una campagna elettorale sulle nostre spalle si sbaglia di grosso. Liguria Popolare è indispensabile, necessaria ed essenziale per la prosecuzione di un centrodestra vincente e continuativo nella nostra realtà. Se qualcuno ha idee diverse di maggioranza, si accomodi pure.

Noi non siamo “uomini pronti per tutte le stagioni”.