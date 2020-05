Pontremolese, Paita: "Per la Liguria passi in avanti sulle risorse, ora velocizzare le opere"

La Spezia - "L'audizione dell'a.d. Gentile rappresenta per la rete infrastrutturale ligure la certezza di un importante passo in avanti: almeno dal punto di vista finanziario ci sono le premesse per portare a termine le opere di cui la regione ha più bisogno". Lo scrive Raffaella Paita alla Camera dei Deputati, capogruppo Italia Viva commissione Trasporti che prosegue: "I 5 milioni per la Metropolitana, le risorse per il nodo ferroviario e il terzo valico fanno sì che per quanto riguarda Genova i finanziamenti sono completati e, quindi, ci sono i presupposti per arrivare in modo spedito al rafforzamento infrastrutturale della città e del Nord-Ovest. Altrettanto importanti sono i 10 milioni di euro annunciati per l'avanzamento progettuale del raddoppio ferroviario del Ponente e l'intenzione di compensare a breve quel che manca per raggiungere i 247 milioni (di cui 96 disponibili e un fabbisogno residuo di 151) necessari a portare a termine il tratto della Pontremolese tra Parma/ Vico Fertile. Si tratta, nel complesso, di un significativo passo in avanti. Ora che il problema dei finanziamenti delle opere è stato sostanzialmente avviato , resta da risolvere il nodo di rendere più rapide le loro realizzazioni. Su questo punto continuiamo a una vigorosa azione di semplificazione amministrativa”.