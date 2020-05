Pontremolese, Orlando: "Stiamo lavorando per finanziare il raddoppio del tratto fuori galleria"

La Spezia - "In queste ore il Governo sta ultimando il lavoro sul decreto rilancio e come PD siamo particolarmente impegnati a sostenere la sanità pubblica, a prevedere misure a sostegno dei redditi e del lavoro, per rilanciare i settori maggiormente colpiti come il turismo e la logistica. Nel nostro territorio queste misure avranno un impatto importante, che andrà ulteriormente e continuamente migliorato nel corso della fase parlamentare di conversione del decreto". Così Andrea Orlando annuncia sulla sua pagina Facebook "spezzina" a proposito di un tema storico come quello che riguarda il raddoppio della ferrovia Pontremolese, oggi fermo al 50% della realizzazione: "Per avviare investimenti che inneschino crescita economica e connettano i nostri territori alle grandi direttrici di traffico sia merci che passeggeri, stiamo lavorando a completare il finanziamento per la Pontremolese. Con i Ministri De Micheli, Gualtieri e il vice ministro Misiani stiamo lavorando per il più grande stanziamento mai effettuato nel lungo e complesso iter di quest’opera per completare il raddoppio del tratto fuori galleria. Una parte del finanziamento sarà contenuta nel decreto rilancio mentre la restante parte di finanziamento si aggiungerà, grazie al lavoro della Ministra De Micheli, dopo il riparto del fondo investimenti per le amministrazioni centrali. Un importantissimo passo avanti, su più anni, ma che Rfi avrà tutti gli strumenti per accelerare e realizzare in tempi che dovremo monitorare siano rapidi".