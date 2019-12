Pontremolese, Licari: "Ora Peracchini si attivi per un consiglio congiunto con Massa e Parma"

La Spezia - Intervento di Andrea Licari, consigliere provinciale



Esprimo soddisfazione per la nascita ed il primo incontro del Comitato Interparlamentare ed interistituzionale per la promozione della Pontremolese.

Ritengo che oggi vi siano tutte le condizioni favorevoli per la definizione di tempi e risorse che portino al completamento di un'opera non solo strategica per la logistica portuale e per la sua sostenibilità ambientale ma anche necessaria per la mobilità dei cittadini.

Un'opera che, a differenza di tante altre, non presenta alcun impatto negativo sul territorio e, se mai, è da troppo tempo attesa dalle popolazioni interessate.

Colgo l'occasione per ricordare al Presidente Peracchini che la nostra Provincia è sempre stata protagonista nella promozione di tale realizzazione e lo invito pertanto a dare attuazione alla mozione da me presentata ed approvata dal Consiglio Provinciale che lo incaricava di promuovere presso i suoi colleghi di Massa Carrara e Parma una convocazione straordinaria congiunta dei tre Consigli Provinciale al fine di sostenere istituzionalmente le rinnovate ed incoraggianti manifestazioni di interesse provenienti dal Ministro e da numerosi parlamentari.

In quella sede si potrebbe riproporre l'istituzione del Comitato Consultivo Permanente per lo sviluppo integrativo delle Province della Spezia, Massa Carrara e Parma, con sede presso la nostra Provincia, che, con il Ministero delle Infrastrutture, le tre Regioni interessate, RFI e l'Autorità Portuale della Spezia, aveva partecipato come soggetto firmatario dell'Accordo di programma sottoscritto il 2 dicembre del 2004, giusto 15 anni fa.

Invito altresì il Presidente Peracchini a farsi carico per sollecitare il Presidente della Regione Liguria a rendere chiaro ed operativo il proprio sostegno.

La Regione Liguria, nel tempo, è stata l'anello mancante di un quadro istituzionale che avrebbe avuto bisogno di maggior compattezza.

Sappiamo quanto questa Giunta regionale, così come quella precedente, sia siano spese per il Terzo Valico, per la Gronda e quant'altro e quanto poco o niente per la Pontremolese.

Apprezzo moltissimo, infine, l'adesione al Comitato interparlamentare da parte dell'on. Luca Pastorino, deputato della Liguria, di tutta la Liguria.



