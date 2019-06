Pontremolese, Lega vuole commissario straordinario

La Spezia - “Esprimiamo soddisfazione per la presentazione alla Camera dei Deputati dell’odg all’interno del Decreto Crescita che propone di includere nell’elenco delle opere per le quali vengono nominati i Commissari straordinari anche la linea ferroviaria La Spezia – Parma. Sono anni che la realizzazione della Pontremolese è al palo, ed anche Legambiente ha evidenziato che l’opera è attualmente cantierabile. A questo punto urge un intervento straordinario, giacché il completamento della Pontremolese renderebbe possibile il collegamento delle merci del porto della Spezia col traforo del Brennero e quindi con l'Europa centrale del corridoio 5 Ten T, garantendo al nostro scalo di diventare il terminale strategico di un mercato in forte espansione. Ci auguriamo che le altre forze politiche del territorio si esprimano in maniera concorde sulla proposta”. Così in una nota i parlamentari della Lega on. Lorenzo Viviani e sen. Stefania Pucciarelli si sono espressi sull’odg presentato alla Camera, a prima firma Viviani, sulla possibilità di nominare un Commissario Straordinario per la realizzazione della Pontremolese.