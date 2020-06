Pontremolese, Gagliardi: "Si è preso in giro il territorio, che sia classificata prioritaria"

La Spezia - "La Pontremolese non è un'opera strategica per il paese. Così ha deciso il Mit. Una scelta incomprensibile e inaccettabile, che condanna il nostro territorio a una possibile stasi dal punto di vista dello sviluppo economico. Il raddoppio ferroviario lo aspettiamo e lo chiediamo da troppo tempo, è essenziale per il mondo industriale e portuale, del commercio e non solo, il territorio ne gioverebbe anche da un punto di vista ambientale, perché si alleggerirebbe il traffico su strada. Ma allo stato attuale non sappiamo se e quando questo avverrà". Commenta così la deputata di Cambiamo! con Toti Manuela Gagliardi l'assenza della ferrovia Pontremolese dal programma Italia Veloce delle infrastrutture cantierabili, presentato agli Stati Generali dell'Economia dal ministro Paola De Micheli.

"Servono certezze e invece si è creata una situazione veramente paradossale - prosegue la parlamentare - Solo un mese fa l'onorevole Orlando dava pressoché per certo il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, annunciando lo stanziamento di 92 milioni, oltre ai 96 già dedicati, da parte del governo. Oggi invece scopriamo che era tutta una finta, uno specchietto per le allodole per intercettare un po' di consenso in vista delle elezioni. Purtroppo per lui le bugie hanno le gambe corte, infatti nell'elenco delle opere e infrastrutture strategiche da realizzare non figura proprio. Davvero un colpo da maestro per un parlamentare spezzino eletto a Parma: in una mossa sola è riuscito a deludere ben due province".

"Non si possono prendere in giro cittadini e imprenditori così, il territorio non può pagare il prezzo delle indecisioni e delle faide interne al Partito democratico o fra PD e Movimento 5 Stelle. Chi si è voluto intestare i progressi fatti su quest'opera forse dovrebbe farsi da parte e lasciar lavorare chi veramente intende dare un futuro agli spezzini e al tessuto economico locale", conclude la deputata.