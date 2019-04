Ponte Ceparana, Paita: "La Regione ha sbloccato un'opera del centrosinistra"

La Spezia - "Seguirò l'iter dell'appalto e dei lavori, a stretto contatto col territorio, per verificare che si faccia un buon uso di risorse nazionali importanti destinate a una provincia che, come tutta la regione, ha bisogno delle infrastrutture per tornare a crescere". Lo ha dichiarato Raffaella Paita parlamentare del Partito democratico ed ex assessore regionale alle Infrastrutture in merito alla famosa bretella Ceparana-Santo Stefano. In una nota la parlamentare scrive: "Mi sono occupata a lungo di questa opera strategica rilanciandola e finanziandola , un’opera attesa da decenni da un territorio dove vivono 40mila abitanti e operano oltre mille aziende. I nostri uffici avevano infatti predisposto il progetto, lo avevano finanziato ma la Giunta di destra lo ha definanziato appena insediata. Grazie al precedente Ministro Delrio, durante i Governi Renzi e Gentiloni, è stato recuperato il finanziamento . I lavori avrebbero potuto patire da anni, ma c'è stato un lunghissimo blocco durato quasi 4 anni. Finalmente ieri la Giunta regionale ha portato in aula la modifica del piano del Parco di Montemarcello Magra che, grazie al voto unanime del Consiglio regionale, consentirà di realizzare il primo lotto del ponte Ceparana-Santo Stefano e di migliorare il collegamento con l'autostrada".

"Una volta - conclude - si sarebbe detto "non è mai troppo tardi", ma residenti e attività produttive non la pensano proprio così. Ora comunque guardiamo avanti, anche con le più opportune azioni parlamentari".