Pomeriggio all'Edicola popolare per i candidati Costa, Italiani e Pellegrini

La Spezia - Oggi pomeriggio i candidati popolari della lista Forza Italia-Liguria Popolare, capitanati dal Consigliere regionale e presidente del movimento Andrea Costa, si sono presentati ai cittadini nella loro Edicola Popolare in Piazza del Mercato, nel cuore della Spezia.



“Importante è il contributo che Liguria Popolare ha portato all'interno di questa alleanza con Forza Italia: oltre al sottoscritto, nel ruolo di capolista, ci sono l’Assessore di Sarzana Roberto Italiani e la giovane Elisabetta Pellegrini, assessore a Riccò del Golfo. - afferma il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – con queste candidature vogliamo rafforzare la nostra visione e il metodo utilizzato in quanto ritengo che avere un ruolo di amministratore sia un valore aggiunto sia in termini di esperienza che di competenza”.



“L'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di dare più forza ad un'offerta politica autenticamente moderata – conclude il Capolista Andrea Costa – la nostra azione è quella di poter parlare e confrontarci con i cittadini, una grande soddisfazione e un esempio di quella buona politica che sa ascoltare. Il contributo di idee, con i punti di vista sugli attuali problemi da affrontare, sono preziosi per l'attività di tutto il movimento”.