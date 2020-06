Politici davanti al Sant'Andrea, a oltranza, per la sanità spezzina

La Spezia - Una settimana di presidi permanenti per far tenere gli occhi puntati sul tema della sanità. Un'azione di tutte le forze centrosinistra e sinistra, sindacati compresi. E' questa l'azione messa in campo dai politici seduti tra le fila dell'opposizione in Comune e Regione che da oggi, tutte le mattine fino alle 12 circa, minuto più minuto meno, resteranno davanti al Sant'Andrea fino al 29 giugno. Il tema della sanità è rovente in città e per le forze politiche è diventato talmente caldo che hanno deciso di sensibilizzare i cittadini affiggendo ai cancelli dell'ospedale in Via Veneto una serie di cartelloni mettendo in evidenza i punti ritenuti critici nella sanità spezzina. Questa mattina era il turno del gruppo consigliare di Leali a Spezia, con Guido Melley. Al presidio c'è stato anche un breve passaggio del consigliere comunale del Partito democratico Massimo Baldino e del consigliere regionale di Linea condivisa e Liberamente. L''iniziativa si sviluppa in una serie di volantinaggi e vede anche il supporto di Cgil e Uil che distribuiranno a loro volta materiale informativo.

"In questa prima giornata - spiega Guido Melley - sono stati distribuiti all'incirca 400 volantini. I temi messi in evidenza sono relative a quelle tematiche già presenti prima dell'emergenza Covid che necessitano delle risposte. Pensiamo al tema del nuovo ospedale del Felettino mai realizzato e che per Toti non avrebbe fatto alcuna differenza, alle novità inerenti alla possibile costruzione tramite partenariato tra pubblico e privato. Non dimentichiamo poi il tema degli Oss, una loro delegazione partecipa a questa iniziativa. E poi , chiaramente il commissariamento dell'Asl, la mancanza di personale all'interno degli ospedali, l'organizzazione e la programmazione del Sant'Andrea. Tutti temi che toccano direttamente i cittadini ai quali vanno date delle risposte. I cittadini hanno mostrato interesse e qualcuno ha chiesto anche se sono previste delle raccolte firme".

Ogni giorno, quindi, una forza politica diversa ricorderà ai cittadini cosa serve, secondo la sinistra e il centrosinistra, alla sanità. Un calendario fitto di presenze, ad esempio, il 26 giugno sarà il turno di Massimo Lombardi di Spezia bene Comune e Rifondazione comunista.