Politiche, Lombardi: `Aderisco a Potere al Popolo, vera e unica sinistra`

Assemblea spezzina alla Skaletta per costruire dal basso una lista alternativa.

La Spezia - "Sabato 18 novembre a Roma è successo qualcosa di incredibile. Ottocento persone hanno riempito il Teatro Italia, per un’assemblea nazionale convocata nemmeno tre giorni prima. Tanti giovani, tante donne, tanti lavoratori, di diverse nazionalità, tanti movimenti di lotta per i diritti sociali, per la tutela dei territori, contro le discriminazioni di ogni genere". Entusiasta della novità Massimo Lombardi che vede in quel nuovo sodalizio in costruzione l'unico futuro di sinistra del paese: "Istruzione, sanità, lavoro, tutela ambientale, lotta alla corruzione e alle mafie: un programma che metta al centro le nostre esigenze, i nostri desideri, i nostri sogni; non vogliamo delegare i nostri principi a chi in questi anni ci ha reso la vita un inferno, togliendoci diritti, lavoro e dignita'. Il meno peggio non lo accettiamo piu'. Anche nella nostra città abbiamo accettato questa sfida e domani, giovedì 28 dicembre, ci diamo appuntamento alla Spezia, presso la Skaletta Rock Club di Via Crispi dalle 18 alle 20:30 per l'assemblea spezzina alla quale invito tutte e tutti a partecipare, per costruire dal basso questa lista della sinistra alternativa. Ancora una volta possiamo dimostrare che in tutto il paese, nonostante malgoverno, mafie, speculatori, abbandono istituzionale, si sta ricostruendo un fronte d’alternativa, di solidarietà, di protagonismo delle forze vive del territorio".