Politica in presidio dal Sant'Andrea, è il turno di Rifondazione

La Spezia - Domani, venerdì 26 giugno 2020, Rifondazione Comunista spezzina parteciperà al presidio-staffetta organizzato di fronte al Sant'Andrea da partiti e associazioni in difesa della sanità pubblica. Domani, a partire dalle ore 10, sarà il turno di Rifondazione, che chiederà assunzioni, posti letto, diritto alla prevenzione, ribadendo il no a ipotesi di privatizzazione degli ospedali.

"A tutto questo si aggiunge la sacrosanta battaglia per l'internalizzazione e la stabilizzazione dei 158 Operatori Socio Sanitari spezzini, donne e uomini assolutamente necessari per l'intero comparto personale dell'Asl 5, messo a dura prova in questi momenti di gravissima crisi socio sanitaria globale. Chiediamo la conferma e la stabilità del loro posto di lavoro, chiediamo una sanità efficiente e trasparente, al servizio del cittadino e non del profitto. Con la mobilitazione si può e si deve riuscire a fermare la giunta forzista-leghista guidata da Toti", spiegano dal Prc.