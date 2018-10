Politica e associazioni spezzine contro il Ddl Pillon: "Attacco ai diritti civili"

La Spezia - E' nato anche alla Spezia il comitato "No Pillon" al quale aderiscono privati cittadini e associazioni schierati contro il Ddl famiglia. Il senatore della Lega, tra i promotori del Family Day, lunedì sera sarà a Lerici, in sala consiliare, per parlare di affidamento congiunto. Il gruppo spezzino ha fatto il suo esordio oggi in Piazza Mentana con un'azione di volantinaggio nel quale si riassume la contrarietà per quanto contenuto nel disegno di legge.

L'auspicio del neonato comitato, già collegato a quello milanese costituito nei giorni scorsi, è che anche in riva al golfo possa concretizzarsi una vera e propria rete.



Per il gruppo No Pillon "il ddl è un attacco ai diritti civili. Incide pesantemente sulla vita dei minori - si legge nel volantino-, mette a rischio le donne che vogliono uscire da una relazione violenta, incrementa il conflitto e allunga i tempi delle separazioni dei coniugi, non considera le disparità economiche presenti tra i generi in Italia e infine costituisce una pesante ingerenza dello Stato nelle scelte di vita delle persone".



Aderiscono al comitato spezzino privati cittadini, Arci, CGIL, Se non ora quando, Partito democratico, Rifondazione comunista.