Plurinominale, la Liguria parla centrodestra

La Spezia - Che sia Camera o Senato, anche al proporzionale, in Liguria, è trionfo del centrodestra. Per quanto riguarda Palazzo Madama, c'è un unico collegio plurinominale (Liguria 1). Con oltre 1.500 sezioni scrutinate su poco meno di 1.800, il dato ligure parla chiarissimo: centrodestra avanti con oltre il 38 per cento, dietro il Movimento cinque stelle di poco sotto al 30, poi il centrosinistra con il 24 e spiccioli. Nel centrodestra Lega capocordata con oltre il 21 per cento, Forza Italia sul 13, Fratelli d'italia sul 3.7 e Noi con l'Italia a far da comparsa, attorno all'un per cento.



Sul fronte Camera, il collegio Liguria 2, che riguarda la metà ligure di levante e dove è stato scrutinato oltre due terzi dei 905 seggi, la situazione vede il centrodestra avanti col 36 per cento, poi i pentastellati a quota 29 e il centrosinistra sul 25. Copione simile nel collegio plurinominale per la Camera Liguria 1, cioè Liguria di ponente, dove tuttavia il Pd è addirittura tre punti più in basso.