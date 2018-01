Più autonomia per la Regione, la mozione passa con la minoranza assente. Viviani: `Gesto grave`

La Spezia - "Riteniamo, come gruppo consiliare, ingiustificabile, indegno e di una gravità inaudita il gesto dell’opposizione che ha deciso di abbandonare l’aula, proprio quando la stessa opposizione era chiamata a votare la mozione sulla richiesta di maggiore autonomia e competenze per la Regione Liguria, per la quale i nostri referenti istituzionali regionali hanno avviato con il Governo il percorso diretto a trattenere maggiori risorse sul nostro territorio". Lo afferma Lorenzo Viviani, presentatore del documento e capogruppo del Carroccio in consiglio comunale, commentando l'approvazione della mozione con i soli voti della maggioranza, avvenuta ieri sera. L'opposizione, infatti, aveva abbandonato l'aula in protesta contro la bocciatura della "mozione antifascista". Nella mappa delle luci verdi che segnalavano il voto a favore della maggiore autonomia si sono distinte le astensioni dei consiglieri Luigi De Luca, Sauro Manucci e Maria Grazia Frijia.

"Vogliamo ricordare che nei giorni scorsi il capogruppo del Pd in Regione Liguria Raffaella Paita ha espressamente dichiarato: ‘Per noi il punto focale resta l’autonomia finanziaria dei porti liguri, condizione essenziale per consentire al nostro territorio di fare un salto di qualità dal punto di vista infrastrutturale e logistico'. Ci dispiace poi constatare ancora una volta che il Pd sia allo sbando e prenda posizioni senza alcuna logica; evidentemente il Pd, quando non si sente protagonista, preferisce scappare.

Stupisce inoltre l’atteggiamento dei Cinque Stelle, che lunedì sera hanno abbandonato l’aula proprio quando dovevano votare la nostra mozione; lo stesso gruppo politico che in Regione, nel settembre scorso, ha depositato una proposta di delibera per indire una consultazione popolare sull'autonomia regionale, lo stesso referendum voluto e promosso dalla Lega.

La minoranza in Consiglio Comunale ha voluto evitare il confronto su tematiche che riguardano direttamente la nostra comunità e sulle ricadute positive che una maggior autonomia e dinamicità delle istituzioni possono portare alla nostra regione ed in particolare alla nostra città.

Alla consigliera Pecunia, che su Facebook, riprende la celebre frase 'I have a dream' per una pura strumentalizzazione, rispondiamo serenamente: anche noi abbiamo un sogno, lo stesso che hanno gli italiani quando il 4 marzo si recheranno alle urne".