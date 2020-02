Più Europa e Avantinsieme a braccetto: "Il centrosinistra resti unito"

La Spezia - Le forze civiche del centrosinistra spezzino spingono per l'unità in vista delle elezioni regionali che si celebreranno tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. A dichiarare la propria posizione in merito sono stati questa mattina gli esponenti di Più Europa e quelli di Avantinsieme, nell'ambito dell'inaugurazione delle nuova sede del partito guidato da Emma Bonino, che dividerà i locali di Via Cadorna con il movimento nato in occasione delle elezioni del 2017 a sostegno di Lorenzo Forcieri.

"Non si tratta solamente di un'inaugurazione - ha esordito Diego Del Prato, coordinatore provinciale di Più Europa - ma di un fatto politico: l'alleanza tra noi e Avantinsieme/Alleanza Civica Liguria. A novembre abbiamo avviato i rapporti e abbiamo trovato sin dall'inizio l'accordo su tutto. La nostra è dunque un'alleanza strategica che andrà avanti anche dopo le elezioni e che vedrà le istanze di Più Europa entrare in consiglio comunale rappresentate da Forcieri".



Poi il ragionamento si è subito spostato sulle Regionali. "Sembra ci sia una voglia matta di andare da soli. Forse i partiti del centrosinistra dimenticano che alle elezioni regionali non c'è il doppio turno e che l'importante non è partecipare, in questo caso. Promuoviamo l'apertura di un tavolo lib-lab, una alleanza di forze riformiste, laiche, socialiste e civiche per costruire un polo equidistante dal sovranismo della Lega e dal populismo del Movimento cinque stelle - ha aggiunto Del Prato -. Prima di impiccarsi a nomi e logiche nazionali bisogna parlare di programmi, per vedere chi ci sta e chi no. Facciamo un piccolo tavolo spezzino, che sia da pungolo per ragionare in maniera unitaria. L'importante è vincere, e poi governare. E forse con il Movimento cinque stelle non è così semplice... Il Pd invece sembra voler stringere l'intesa, seguendo la logica nazionale... o forse qualcuno pensa che la partita sia già persa. Io non credo, la Liguria è contendibile: è mal governata. E' vero che la destra attraversa un momento d'oro ma Toti ha scontentato molti. Basti pensare alla sanità... con Toti l'unica cosa sulla quale sono d'accordo è il nome: Cambiamo", ha concluso Del Prato, affiancato da Matteo Valle, Giacomo Paladini, Alberto Biggi, Marcello Boni e Francesco Bellacosa.



Per Avantinsieme il primo intervento è stato quello del coordinatore Riccardo Delucchi: "Fa piacere condividere questa avventura. Il nostro interesse è quello di aggregare le forze dell'ampio alveo del centrosinistra e siamo contenti di poter compiere un percorso che andrà oltre le regionali. Ci sono energie interessanti che vengono anche da fuori i confini della politica. Certo, quella delle Regionali è una prova molto vicina, ma dobbiamo starci tutti. Ci deve essere un senso di responsabilità sentito da tutti. I nomi devono essere civici, ma devono essere frutto di una attenzione particolare a questo mondo che è ricco di esperienze ed eccellenze".

Presente anche il segretario del Partito socialista italiano, Giorgio Brero, che ha invitato tutti i presenti a presenziare alla commemorazione dei 30 anni della morte del presidente Sandro Pertini che si svolgerà a Genova sabato prossimo.

"Abbiamo invitato tutti i partiti di centrosinistra: stiamo lavorando per tenere unito il gruppo, perché abbiamo valori simili", ha detto.



Secondo gli spezzini di Più Europa e di Avantinsieme i tempi per costruire una alleanza vasta e vincente ci sono: "Se si vuole si fa presto e le campagne elettorali ormai durano poche settimane".

"Il vero problema - ha preso la parola Forcieri - sono i contenuti. Dobbiamo creare la più ampia alleanza con precisi riferimenti programmatici. Penso ai temi economici, alle infrastrutture, alla sanità. Dobbiamo credere nella crescita e nello sviluppo e le infrastrutture servono per quello. Dobbiamo sostenere l'industria ad alta tecnologia e innovazione che si colloca in aree a essa favorevoli, bisogna credere nel Green deal. Per quanto riguarda la sanità, beh... i problemi in cinque anni sono molto peggiorati. E ovviamente bisogna condividere gli ideali dell'antifascismo. Ma il nostro è un disegno per, non contro".

"Questo incontro tra noi - ha aggiunto Paladini - diventa importante nei metodi per una politica che deve diventare propositiva. Dobbiamo pensare a cosa fa crescere la nostra società e creare le condizioni affinché questo accada. E per farlo è molto importante il metodo di come si lavora".



La chiosa è stata affidata a Forcieri: "Noi civici abbiamo idee, progetti e programmi all'altezza per la Liguria e tra di noi ci sono uomini e donne in gradi di portarli avanti".