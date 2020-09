Più Europa: "Toni rassicuranti di Toti non ci rasserenano"

La Spezia - "93 nuovi positivi in un giorno, che rappresentano oltre l’ottanta per cento di quelli registrati oggi in Liguria (114 per l’esattezza su 2.996 tamponi totali) sono un numero che non può non indurci in preoccupazione. Le statistiche abbisognano di strumenti e di parametri per poter essere lette e confrontate, e se oggi l’aumento dei contagi, a differenza della prima fase della pandemia, lo si può legare anche allo screening effettuato su scala più ampia, è pur vero che la tendenza è in aumento, così come il numero di ospedalizzati. Il numero che appare più preoccupante è il rapporto fra i tamponi odierni (800) e quelli positivi al Covid (93), che supera l’undici per cento del campione; per fare un confronto, in Emilia Romagna l’otto settembre su 12.400 tamponi i positivi sono risultati 94 (fonte regione Emilia Romagna), lo 0,0075 % del campione. Al di là dell’annunciato provvedimento della regione sulla proroga dell’obbligo di mascherina h24, i toni rassicuranti di Toti non ci rasserenano per nulla, in special modo per il suo intestardirsi nel non voler prorogare l’apertura delle scuole dopo la tornata elettorale, come richiesto dai sindacati e da tutti i partiti del centro sinistra a cui noi ci uniamo. Non vogliamo polemizzare con chi riteniamo distante dalle nostre posizioni e dai nostri valori, ma soltanto ricordargli che in un momento così difficile per la nostra comunità è necessario intensificare ogni sforzo, e che mai come ora ogni decisione deve essere dettata dal buon senso e da evidenze scientifiche e non per fini elettoralistici".





Il coordinamento

Gruppo Più Europa Più La Spezia