Più Europa: "Terzo polo: se non ora quando?"

La Spezia - Evidentemente a Roma, dove sono tutti nominati, qualcuno deve essersi dimenticato come si fa una campagna elettorale. L’idea di votare per il referendum e le regionali a settembre ci appare demenziale e non ci stupisce che a partorirla sia la stessa mente eccelsa che ha proposto l’arruolamento di sessantamila persone per l’Opera Volontaria Repressione Assembramenti.

Onde evitare gastriti vorremmo quindi proporre una riflessione sul panorama nazionale lasciando per un momento i nostri cervelli liberi dall’incubo di dover raccogliere firme in piazza a fine luglio (mascherati e distanziati, ovviamente).

Siamo convinti che i recenti avvenimenti/abomini della situazione politica generale, ai tempi del Conte bis, impongano una accelerazione sul progetto di costituire un polo riformista lontano da sovranismi e populismi di ogni sorta.

Più Europa e Azione devono farsi promotori di questo progetto e incalzare le altre forze laiche liberali socialiste e europeiste oggi rappresentate (più o meno adeguatamente) nel panorama politico italiano.

In Italia, soprattutto ora nella cosiddetta fase due, sono a rischio alcuni capisaldi della democrazia liberale.

Il caso Bonafede (salvato, spiace ricordarlo, dai renziani) dimostra quanti danni faccia il giustizialismo di marca grillina. E i decreti sicurezza del capitano sono ancora tutti lì.

Nella politica economica il governo si è dimostrato una sorta di carrozzone salva carrozzoni, statalista e paternalista.

Tutta la gestione dell’emergenza ci è sembrata insufficiente (anche se in questi mesi abbiamo limitato le critiche al minimo nella costante speranza che le cose migliorassero) e improntata ad una visione paternalista e feudale del paese e della sua economia.

Le libertà civili degli italiani sono state sospese certo per motivi sanitari, ma questo non giustifica il fatto che i cittadini siano stati trattati come bambini (bastone e carota, pare abbia detto il genio delle elezioni on the beach) e che il governo ora sia evidentemente impreparato alla cosiddetta fase due.

E l’opposizione sovranista (che poco ci Interessa, essendo fautori degli Stati Uniti d'Europa, non possiamo certo dialogare con gli amici di Orban o di Putin) non ci sembra messa meglio: forse il virus ha fatto capire a molti quanto possa essere letale il fatto di voler fare da soli e di tornare all’italietta autarchica e cialtrona di un secolo fa.

In questo contesto cosa aspettiamo per costruire il cosiddetto terzo polo?

E tanto per essere chiari: cosa aspettano i renziani a sganciarsi da questo governo inetto e demagogo?

E cosa aspettano gli eventuali europeisti e liberali di Forza Italia a sganciarsi dalla Santa Alleanza?

Ripetiamo, il nostro vuole essere uno stimolo per una grande operazione nazionale, non un’operazione locale dove ovviamente (anche se non se lo ricordano in molti) possono e devono subentrare logiche diverse.

Ci rivolgiamo, immodestamente, a tutti gli italiani che hanno considerato vomitevoli le conferenze stampa di Giuseppi e che hanno riso per non piangere di fronte agli slanci libertari di Salvini e Meloni contro le derive autoritarie, ma che come noi hanno tirato un sospiro di sollievo sentendo Emma Bonino parlare di giustizia o Carlo Calenda parlare di

economia.

Un bipolarismo sovranisti contro populisti distruggerebbe quei pochi cromosomi liberali, riformisti, laici e socialisti rimasti in Italia.

È ora di fare concretamente qualcosa, prima che i danni diventino irreparabili.

Insomma, per farla breve, noi siamo convinti che la crisi legata alla pandemia abbia dimostrato tutti i limiti (per essere cortesi) della destra sovranista e della sinistra in salsa grillina.

Ora è il momento di trarre tutte le logiche conseguenze.

Altrimenti ci ritroveremo alle prossime elezioni a celebrare i nostri reciproci sorpassi al decimale e nessuno di noi potrà servire davvero quegli ideali che in questi mesi hanno sofferto di una terrificante quarantena...



Coordinamento

Gruppo più Europa Più La Spezia