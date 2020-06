Più Europa: "Regionali, il nostro candidato è Massardo"

La Spezia - Ai dirigenti regionali di più Europa, Azione, Alleanza civica per la Liguria, Italia viva, Partito Socialista Italiano, Energie per l’Italia.

Più o meno da un anno anche noi spezzini di più Europa siamo impegnati per costruire il polo lib lab, o terzo polo, o polo riformista, o polo civico-riformista, o polo chiamatelo come vi pare. Iniziamo ad accusare una certa stanchezza.

Pensavamo che la prima cosa da fare fosse delimitare il campo di questa alleanza e poi decidere insieme se correre da soli o male accompagnati per le regionali. Ma questo andava fatto ieri.

Facciamo umilmente notare che, ad oggi , l’unico atto politico in questa direzione è stato fatto a La Spezia.

Noi di più Europa abbiamo stretto un’alleanza con gli amici di avanti insieme/alleanza civica per la Liguria e abbiamo inaugurato una sede comune.

Certo l’esperienza è stata breve, è arrivato il virus covid-Giuseppi e non abbiamo più potuto trovarci fisicamente insieme.

Ma dopo tre mesi di riunioni virtuali e dibattiti via Skype ci chiediamo: cosa aspettate amici genovesi a ufficializzare la nostra alleanza e scegliere un candidato?

Ai bei tempi della prima repubblica erano i partiti a fare i governi, ora sono i governi a fare i partiti, vediamo di non replicare questo spettacolo immondo a livello regionale.

A questo punto, dopo un discreto circo, dalla provincia dell’Impero rompiamo gli indugi e dichiariamo che il nostro candidato è Aristide Massardo (QUI un suo recente passaggio spezzino, ndr). Tutto il resto è noia.



Diego Del Prato

Coordinatore di più Europa più la Spezia