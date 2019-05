Più Europa: "Pucciarelli pensi ai 'fascismi' del suo Capitano..."

La Spezia - "In primo luogo è vero che la costituzione non ammette censure preventive ma ammette il sequestro successivo per esempio se si compie il reato di apologia del fascismo.

Immaginiamo che, nonostante l’editore abbia affermato di essere fascista ed essendo stato, per questo, allontanato da Torino, che in questo libro non ci sarà l’apologia del fascismo, crediamo però che ci saranno ricette ugualmente gravi ma non punibili, come, sovranità nazionale, anti europeismo squallido, fake news su economia, euro e contro gli immigrati. In sostanza sarà una pubblicazione contro l’Unione Europea.

Inoltre troviamo inaccettabili le parole della Pucciarelli che definisce fascisti quelli che non vogliono i fascisti e che faccia la predica sulla libertà quando in questi giorni sono stati compiuti dei veri e propri abusi contro la libera manifestazione del pensiero da parte del suo ministro, prima facendo rimuovere uno striscione che non gli dava il benvenuto, poi sospendendo un insegnante perché un suo alunno ha accostato l’immagine di Salvini a Mussolini.

Quindi ci siamo anche noi di Più Europa a manifestare per la libertà, per gli Stati Uniti d’Europa, porteremo alla manifestazione la bandiera blu con le stelle.

La ragione, l’intelligenza e le buone idee prevarranno su risentimento, ignoranza e cattive idee".



Il Coordinamento Più Europa Più La Spezia