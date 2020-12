Più Europa: "Manifesto pro life contro Ru486 è inaccettabile"

La Spezia - "Hanno fatto comparsa da qualche giorno anche nella nostra città i manifesti prolife contro la pillola abortiva RU486. La subdola campagna antiabortiva della compagine reazionaria Provita, che usa artatamente un hastag che riporta ad uno slogan femminista, oltre a mettere in discussione un diritto insindacabile della donna, si pone in termini antiscientifici e menzogneri, essendo la RU486 un farmaco approvato sin dal 2009 dall’Aifa". E' quanto si legge in una nota di +Europa la Spezia che prosegue: "La campagna di comunicazione che fa parte della strategia della destra fondamentalista cristiana e reazionaria, fa leva su concetti che pongono la figura della donna come vittima, in questo caso di un farmaco per abortire, e strizza ingannevolmente l’occhio a slogan femministi, come l’hastag dallapartedelledonne.

+Europa + La Spezia, nel ribadire la necessità di far si che la legge 194 venga attuata, chiederà che i manifesti vengano oscurati in quanto contengono un messaggio non veritiero ed ingannevole, che nulla ha a che fare con la libertà di espressione, essendo la pillola abortiva un farmaco approvato, tantoché il Ministero della Salute è dovuto recentemente intervenire per varare le nuove linee guida uniformate sul territori nazionale, per evitare casi come quello umbro o piemontese dove i presidenti di centro destra ne avevano osteggiato l’utilizzo prevedendo il ricovero per chi la richiedesse".