Più Europa: "Crociere occasione di contagio. Movida, chiudere i locali alle 18.30"

La Spezia - "In questi giorni di emergenza sanitaria, dove le disposizioni governative per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 si susseguono di giorno in giorno, si resta perplessi nel notare comportamenti della cittadinanza contrari alle misure di mitigazione richieste. L’amministrazione comunale ed il Sindaco, massima autorità cittadina in campo sanitario, sembrano essere attendisti, evitando sia di prendere misure ad hoc relative a situazioni localizzate ma non ancora previste dai recenti DPCM, che di comunicare prescrizioni inerenti i comportamenti da mettere in atto. Stiamo parlando delle crociere che sbarcano migliaia di persone nel centro della città almeno una volta alla settimana e dell’ultima partita dello Spezia giocata in casa mercoledì scorso: sicure occasioni di contagio per la popolazione su cui non si è nemmeno minimamente aperto un dibattito, mentre già da una settimana erano già state chiuse scuole e teatri in tutta la regione". Lo dichiarano in una nota dal Coordinamento spezzino di Più Europa.



"Ma non è tutto - prosegue il comunicato -, perché alla luce delle ultime disposizioni del governo, che di fatto estendono la zona rossa e arancione a tutta la Lombardia, oltre che a quattordici provincie di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Marche, e che richiedono per tutta la popolazione italiana una distanza di sicurezza di almeno un metro fra una persona e l’altra, nulla si è ancora fatto per gli assembramenti della movida notturna, che disattendono le misure di sicurezza disposte, concentrando centinaia di giovani nelle piazze e nelle vie del centro cittadino. Alla luce di ciò è chiaro che ora più che mai l’amministrazione comunale – che ha anche come primario scopo quello della tutela della salute dei cittadini - deve essere consapevole che, a fronte dell’aggravamento della situazione in atto, vanno posti in essere ulteriori provvedimenti al fine ottenere il rispetto delle norme di protezione contenute nelle disposizioni governative".



Il gruppo Più Europa La Spezia chiede pertanto al sindaco che "con somma urgenza e senza ritardo alcuno, venga disposta la chiusura di tutte le attività di somministrazione, come bar, pub, gelaterie, circoli, friggitorie, paninoteche alle ore 18:30, nonché la chiusura totale dei parchi, pubblici e privati, e degli impianti sportivi, disponendo altresì che il corpo di Polizia Municipale vigili affinché tale dispositivo venga rispettato. Inoltre si chiede che il Sindaco, in qualità di Presidente della Provincia, consulti e sensibilizzi tutti i sindaci del comprensorio affinché adottino i medesimi provvedimenti, in modo da non creare zone franche sul territorio.

Chiede anche che sia sollecitato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, affnichè alla semplice comunicazione da parte dei residenti nelle zone rosse ed arancioni segua con decorrenza immediata la quarantena obbligatoria, alla stregua di quanto già messo in atto da altre regioni".