Pitelli, LeAli: "Inaccettabile chiudere la scuola"

La Spezia - "Come consiglieri comunali raccogliamo l’appello delle famiglie di Pitelli, giustamente preoccupate per il rischio di una prossima chiusura della Scuola pluriclasse di Pitelli. Siamo consapevoli dei limiti imposti dalla vigente normativa in termini di numero minimo di iscritti in una scuola pluriclasse, ma non possiamo accettare che si arrivi alla chiusura della storica scuola primaria Genova di Pitelli che rappresenta da sempre un importante presidio educativo ed uno storico punto di riferimento per la comunità pitellese.

Abbiamo presentato al Sindaco ed alla Giunta una interpellanza urgente per sensibilizzare l’Amministrazione comunale su un tema così rilevante sul piano sociale ed educativo che tocca da vicino la vita di un borgo storico della nostra città. Parallelamente rivolgiamo un accorato appello alle famiglie potenzialmente ancora in tempo ad iscrivere i propri ragazzi a valutare con attenzione l’opportunità rappresentata da una scuola pluriclasse come quella di Pitelli: si tratta di una esperienza educativa in grado di arricchire il percorso di crescita e formazione dei ragazzi al pari di tutte le altre". Lo scrivono in una nota Roberto Centi e Guido Melley del gruppo consiliare di opposizione LeAli a Spezia.