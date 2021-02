Pioggia nelle sale operatorie, Natale: "Sanità spezzina ai minimi termini"

La Spezia - "Una situazione insostenibile! Bloccare le sale operatorie perché ci pioveva è uno scandalo! Chi ne risponde? Chi si preoccupa dei cittadini che sono in attesa dei vari interventi?

La sanità spezzina è stata ridotta ai minimi termini". E' quanto dichiara Davide Natale appresa la notizia delle sale operatorie allagate al Sant'Andrea della Spezia. "Cinque anni di assenza completa - prosegue - E quelle nuove finite ma non ancora funzionanti? Di queste chi ne risponde? Bisogna intervenire subito. Bisogna intervenire sul Sant'Andrea senza perdere tempo.

Bisogna mettere in campo interventi urgenti. Ne chiederò subito spiegazione in consiglio regionale".