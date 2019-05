Pintus: "Ripartiamo dalla famiglia, otto anni di sussidio a chi fa figli"

La Spezia - "Residente a Genova, candidato per il Popolo della Famiglia, nella circoscrizione di nord ovest per le europee. Ex dirigente ente pubblico, negli anni Settanta ha fatto parte della direzione del movimento giovanile della Democrazia Cristiana. Negli anni Ottanta- Novanta, ha avuto incarichi nazionali nella Cisl Federpubblici e nella Cisl Funzione pubblica. Ha aderito al Popolo della Famiglia, perché la famiglia deve essere posta al centro dell’agenda politica del paese. Se riparte la famiglia, riparte il Paese. La famiglia, così come riconosciuta dall’art.29 della Costituzione italiana, non è monotematica perché attraverso essa passano i temi dell’istruzione, del fisco, dei trasporti, dell’impresa familiare, della sanità.

Come Popolo della famiglia in questi ultimi sei mesi abbiamo raccolto più di sessantamila firme per una legge di iniziativa popolare per l’istituzione del reddito di maternità, che prevede mille euro al mese per otto anni alle donne che si dedicano esclusivamente alla cura dei figli alla loro nascita. E' un diritto che si da in più alle donne e che riconosce la figura della lavoratrice madre, non più come una lavoratrice di serie B. Quindi in sintesi, il nostro programma che si fonda sulla dottrina sociale della chiesa prevede la lotta alla denatalità che è la vera peste bianco del paese e dell’Europa, e quindi promozione della maternità, dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria. Un’ Europa dei popoli e non a un’Europa di tecnocrati.

Chiediamo stati confederati d’Europa e che presidente e commissione europea siano eletti dai cittadini, per quanto riguarda vita, ambiente e lavoro affermiamo il diritto universale a nascere, la tutela della vita sempre e comunque, la centralitàdella famiglia naturale, la promozione dell’impresa familiare e la tutela delle risorse ambientali. Chiediamo inoltre la necessita’ a una guerra alle dipendenze droga, alcol, pornografia, e gioco d’azzardo".



Angelo Salvatore Pintus