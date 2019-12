Piazza sospesa, piovono richieste di congelamento del progetto

La Spezia - Solamente il commissario di Italia nostra Sauro Manucci si è espresso questo pomeriggio a favore del progetto della Piazza sospesa proposto dall'amministrazione comunale per cucire lo strappo rappresentato da Viale Italia di cui si parla da anni tra la città e il mare. Ancora una volta l'opera disegnata dalla matita dell'architetto Alfonso Femia e portata avanti dall'assessore ai Lavori pubblici, Luca Piaggi, ha collezionato una serie di critiche, piovute dall'opposizione (e sin qui niente di strano) e dalla maggioranza. Non si può certo parlare di scricchiolii, né tanto meno di crisi, ma qualcosa che non quadra su questioni specifiche c'è, eccome. Sia sul progetto in questione che su quello di Piazza Cavour i consiglieri di centrodestra si sono mostrati di pensiero a dir poco autonomo rispetto alla linea scelta dalla giunta, con particolare slancio da parte dell'azzurro Fabio Cenerini e della consigliera del gruppo misto Patrizia Saccone. E sono da registrare anche i mal di pancia dei popolari nei confronti del loro assessore Kristopher Casati. Qualcosa si muove all'interno del centrodestra spezzino e i bene informati individuano nelle elezioni regionali della prossima primavera il motivo scatenante di queste scintille e questi tentativi di mettersi in luce.



Nella seduta congiunta delle commissioni seconda e terza di oggi, condotta dai presidenti Maria Grazia Frijia e Marco Tarabugi, si è svolta l'audizione dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

Giovanni Gabriele, per conto di Italia nostra, ha illustrato i capisaldi del documento che il presidente Luca Cerretti ha depositato alla segreteria della commissione.

"La passerella è inutile, dannosa, illegale e costosa. E per alcuni è anche aberrante - ha detto Gabriele, prima di snocciolare una sfilza di recensioni dei Giardini spezzini raccolta su TripAdvisor -. I pareri sono tutti favorevoli e nessuno mostra interesse a non mutare la conformazione dei giardini e della passeggiata: nessuno evidenzia la necessità di semplificare l'accesso al mare. Inoltre c'è un decreto ministeriale del 1950, comunicato all'allora sindaco Osvaldo Prosperi, che stabilisce che i giardini sono sottoposti a vincolo (vedi immagine, Ndr). Se proprio volete realizzare questo progetto, fatelo da un'altra parte", ha concluso proiettando una fotografia della promenade di Nizza, con 7 chilometri di spiaggia fiancheggiati da una strada del tutto simile a Viale Italia.

Per Legambiente ha preso la parola Fabio Giacomazzi, che ha puntato sulle specificità storiche dei luoghi che sarebbero oggetto di intervento: "Nelle foto delle cartoline dei primi del '900 è evidente il cannocchiale visivo dell'allora Via del Prione a mare, e questo - ha sostenuto - è un elemento da mantenere, per questioni storiche e come valore assoluto. Sempre nelle cartoline dell'area dei giardini e della passeggiata, che erano diffusissime proprio per la bellezza e l'importanza di queste aree, si vede bene che la statua equestre di Garibaldi sguaina la spada verso Viale Mazzini. Questo aspetto con la realizzazione della passerella perderebbe senso. Infine quest'opera toglierebbe significato anche alla banchina della Morin, che era ponte di imbarco e sbarco, il punto di congiunzione tra la città e il trasporto marittimo. Insomma, la Piazza sospesa non rispetta l'entità spezzina, o per lo meno questo non è il punto adatto".

A chiudere il giro dei relatori è stato Franco Arbasetti, per l'associazione Verdi ambiente e società: "La soluzione tecnica potrebbe esserci, senza intervenire su valori città: l'unico modo è passare sottoterra. Il problema dei costi è un'altra faccenda", ha dichiarato telegrafico.



Il commissario del gruppo Per la nostra città, Massimo Caratozzolo ha inviato a non fare l'errore compiuto con Piazza Verdi, portando avanti un progetto che potrebbe far emergere una spaccatura in città e ha domandato a Gabriele di Italia nostra se l'associazione pensa di portare la questione al Tar. "Certamente, altrimenti non avremmo definito il progetto illegale", ha chiarito l'ambientalista.

Cenerini ha attaccato direttamente la giunta chiedendo come mai vengano sottolineati con tanta solerzia i vincoli storici e architettonici che insisterebbero su Piazza Cavour mentre si tralasciano quelli che riguardano i Giardini. "Molti in maggioranza sono contrari - ha concluso - auspico la sospensione del percorso per parlarne in maniera più approfondita tra di noi. I panni sporchi si lavano in famiglia".

Per Leali a Spezia, Roberto Centi ha invitato a riflettere sul rapporto tra la storia e lo sviluppo. "Bisogna rispettare il progetto matrice della città, già danneggiato con l'interruzione del cannocchiale visivo degli interventi di Piazzale Kennedy e di quello proposto per Piazza Cavour". Per il commissario la Piazza sospesa è un'opera "tanto bella quanto inutile. Utilizziamo quei soldi per la cura dei giardini", ha proposto.

Per Guido Melley, di Leali a Spezia, il punto è ormai politico: "La maggioranza manifesta dubbi e critiche. La situazione è piuttosto originale, con due progetti portati avanti dall'amministrazione e un centrodestra che ora manifesta posizioni differenti. E tanti cittadini la pensano così. Fermiamoci".

"Tutti o quasi i candidati a sindaco - ha aggiunto per il Pd, Marco Raffaelli - avevano l'idea di scavalcare o passare sotto a Viale Italia. Ma questo progetto è diventato altro, è impattante e lo dimostra il costo di quasi 4 milioni di euro. E' un'opera mastodontica, da abbandonare pensando di usare le risorse per altre opere".

Dalla capogruppo del Movimento cinque stelle, Donatella Del Turco, è arrivato un altro parere: "Sopra o sotto, per la città sarebbe comunque uno scempio. Se esiste un problema di traffico pensiamo a risolvere quello, senza toccare i giardini che andrebbero anzi valorizzati e curati meglio".

Massimo Lombardi, di Spezia bene comune, ha evidenziato l'interesse generale di dare un contributo per il miglioramento della città, ma ha definito l'investimento eccessivo e ha sottolineato il contrasto politico che sta andando in scena.



A chiudere, come detto, l'intervento a sostegno della proposta da parte del commissario Manucci: "Questo progetto è una Piazza sospesa non una passerella, ricordiamolo. E gli investimenti sono a metà con l'Adsp, quindi se vogliamo spostarli su altre opere ne avremo solamente una parte a disposizione. Credo che portare qualcosa di nuovo in quella zona permettendo di vedere il golfo dall'alto possa essere un interessante miglioramento. Se non si fa nulla non si va avanti. Stiamo crescendo, non vedo questa difficoltà ad accettare l'intervento. E' singolare che gli stessi che invocano la Soprintendenza per i Giardini siano a favore di un parcheggio sopra Piazza Cavour", ha chiuso con chiaro riferimento a Cenerini, che ha replicato indispettito, prima che la seduta venisse sciolta.