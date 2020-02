Piazza sospesa, il sindaco: "Massima fiducia nell'opera di Piaggi"

La Spezia - Il sindaco Pierluigi Peracchini risponde alle opposizioni in merito alla Piazza sospesa.

“Il metodo per il progetto sulla Piazza sospesa - si legge in una nota del primo cittadino - è più che corretto e rappresenta solo un caso di buona amministrazione. In Italia le procedure amministrative, soprattutto per le grandi opere, prevedono passaggi ineludibili anche di altri enti: per la Piazza sospesa abbiamo seguito pedissequamente la procedura prevista e non possiamo fare altro che prendere atto del parere della Soprintendenza, pur non condividendolo. Inoltre, il progetto aveva una visione di futuro della città pienamente condiviso con l’Autorità di Sistema Portuale che aveva riservato delle risorse proprio per la grande potenzialità di riqualificare tutta la zona e di avvicinare il mare alla città.

"Ribadisco la mia fiducia nell’assessore Piaggi - prosegue - per la correttezza del lavoro fatto: non abbiamo perso né tempo né denaro degli spezzini perché tutte le risorse provengono da Regione Liguria che hanno l’unico obiettivo di migliorare la nostra città. Le idee si sviluppano in progetti di fattibilità e quando è il momento opportuno si chiede il parere nelle sedi competenti, e così abbiamo fatto, risparmiando cause e contenziosi infiniti, perdite di tempo e risorse per tutta la cittadinanza. Sottolineo inoltre che, come confermato dall’Assessore Giampedrone, le risorse destinate alla Piazza Sospesa rimarranno alla Spezia e siamo infatti già al lavoro per individuare altre opere".



"La Piazza Sospesa purtroppo non è andata in porto - si legge nella nota -, ma tra tutto il lavoro che stiamo facendo stiamo già ponendo rimedio alla prima dimenticanza incredibile e incresciosa della sinistra: stiamo facendo tutti gli allacci fognari della città per evitare che gli scarichi vadano in mare, visto che in cinquant’anni di amministrazione di sinistra tra tante velleità nessuno aveva mai pensato di farle, né nelle periferie, né in Via Veneto in pieno centro. Inoltre, lo ricordo per amore di cronaca, che per la Piazza Sospesa abbiamo seguito un metodo esattamente contrario a quello che fino ad oggi erano abituati gli spezzini. Della sinistra tutti ricordano ancora progetti lasciati a metà e sempre impigliati in innumerevoli cause: solo ad esempio sono “merito” loro i 550 milioni di debiti di Acam, i debiti fatti per la festa della Marineria, l’appalto bloccato della ristrutturazione della Biblioteca Mazzini a cui noi abbiamo posto rimedio, la nuova sede universitaria senza scale di emergenza che abbiamo dovuto risolvere e la non conclusione dell’ex deposito di ATC. Disastri che hanno pregiudicato il futuro della Città. Concludo rispedendo al mittente tutte le accuse e invitando le opposizioni a fare un lungo esame di coscienza sul loro passato amministrativo mentre rivendico invece con orgoglio tutto quello che l’Amministrazione sta facendo in materia di lavori pubblici e non solo”.



"Ancora una volta l'opposizione si getta a capofitto nelle critiche, portando avanti il suo sport preferito: la caccia al colpevole. Facile aggredire omettendo i fatti, come il precedente via libera alla passerella. È incredibile, gioiscono perché la Sovraintendenza blocca gli investimenti e Pessina chiede soldi agli spezzini. Non c'è che dire, complimenti per il coraggio!" I consiglieri di Cambiamo! Marco Frascatore, Andrea Biagi ed Enzo Ceragioli, replicano alle critiche delle opposizioni sul progetto della piazza sospesa.

"Siamo ogni giorno più stupiti dalla sfrontatezza delle minoranze nell'attaccare il sindaco Peracchini e anche l'operato dei suoi assessori, in questo caso Luca Piaggi - continuano Frascatore, Biagi e Ceragioli - soprattutto perché si tratta di chi ha avuto a che fare con giunte che hanno ridotto la nostra città ai minimi termini, non a caso gli spezzini li hanno bocciati alle ultime elezioni".

"Sappiamo bene che sia dura da ammettere, ma la giunta Peracchini ha risolto numerose problematiche e progetti bloccati - argomentano - come le frane a Montalbano e Viseggi, le fognature di via Veneto Valdellora e Canaletto, un nuovo impianto di illuminazione, la biblioteca Mazzini e l'università, il censimento del verde pubblico e la cura dei giardini storici, i piani idraulici e di rischio geomorfologico, il Coc di Protezione Civile. È evidente che stiamo rimettendo in marcia la città, la stiamo proiettando verso il futuro, ma per chi sa solo criticare è difficile da vedere".

"Riguardo alla passerella, si tratta di un progetto che mirava finalmente a ricongiungere la città al suo mare, iniziativa mai davvero attuata in passato, al quale era stato dato in precedenza un parere positivo, è chiaro a questo punto che si è perso del tempo a causa della macchina burocratica della Soprintendenza, ma senza sprecarne altro si concorderà subito con la Regione come reimpiegare la risorse a disposizione, sperando che le opposizioni non dicano solo no. Solo i rancorosi tifano contro, per riportare Spezia ferma ai loro anni bui", concludono.