Piazza sospesa, LeAli a Spezia organizza un dibattito pubblico a novembre

La Spezia - "Come LeAli a Spezia siamo intenzionati a presentare alla città, in un pubblico confronto che si terrà a novembre, le varie soluzioni progettuali ipotizzabili e confidiamo che i cittadini spezzini saranno curiosi di valutare le varie opzioni in campo". Lo annuncia Guido Melley, capogruppo di LeAli a Spezia, a margine dell'audizione dell'architetto Alfonso Femia che si è tenuta nel pomeriggio di fronte ai membri delle commissioni II e III sul progetto della Piazza sospesa presentato nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale.



"Ho a cuore da sempre il tema della connessione città-mare e a suo tempo avevo chiesto che venisse effettuato uno studio di fattibilità tecnico-economico sull’interramento di Viale Italia, ovviamente individuando fondi e finanziamenti europei, statali e regionali in grado di sostenere un’opera così importante per la nostra città.

Sul progetto della Piazza sospesa - prosegue Melley - ho espresso le mie profonde perplessità perché si tratta di un progetto troppo impattante ed invasivo ed ho valutato positivamente che anche alcuni consiglieri di maggioranza si sono detti tendenzialmente contrari. Ma il punto è comunque un altro: penso che si debba aprire un dibattito franco e trasparente su un tema così importante per la nostra città".