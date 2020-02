Piazza sospesa, Giampedrone: "I fondi resteranno alla città. Già al lavoro per trovare destinazione"

La Spezia - “Il milione e mezzo di euro che doveva essere speso per realizzare la passerella su viale Italia verrà destinato nuovamente alla Spezia, e verrà investito per proseguire nel processo di sviluppo e crescita della città. Siamo già al lavoro con l’amministrazione comunale per definire gli interventi che verranno realizzati con questi fondi regionali. È previsto che vengano riassegnati alla Spezia già dal prossimo comitato di fondo strategico, che si terrà entro la fine di febbraio”.

L’annuncio è dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone dopo il parere negativo della Soprintendenza alla realizzazione della passerella annunciato ieri sera in consiglio comunale.



“Una decisione – aggiunge Giampedrone – che ovviamente non spetta a noi commentare. L’unica cosa che conta è che questi fondi regionali non verranno perduti dalla città. Chi parla e giudica i progetti preliminari presentati dall’amministrazione Peracchini deve avere titolo per farlo, e in questo caso per avere titolo bisogna riconoscere il buon operato della Regione, che ha destinato alla Spezia quasi 11 milioni di euro, una cifra mai vista prima per la riqualificazione della città nelle passate amministrazioni regionali”.



“Il pacchetto complessivo, quindi – conclude Giampedrone – continuerà ad attestarsi sugli oltre 10 milioni di euro previsti, una cifra che ha già permesso, ad esempio, di vedere il rifacimento dei Giardini storici della città e quello di piazza Chiodo, opere costate 1,2 milioni e ormai in via di conclusione”.