Piazza del Mercato, Lega: “Ascoltiamo tutti, non sarà la nuova Piazza Verdi”

La Spezia - “Sul progetto di riqualificazione di Piazza Cavour è necessario ascoltare le esigenze e le proposte di tutti: no allo scontro, sì all’ascolto per non cadere negli errori delle precedenti amministrazioni in tema di opere pubbliche”. Lo affermano i consiglieri comunali della Lega Lorella Cozzani, Redento Mochi, Federica Paita, Simone Vatteroni e il capogruppo Lorenzo Viviani.



“Le amministrazioni passano, le piazze restano. Per questo chiediamo che vengano recepite le esigenze evidenziate dai commercianti della piazza, dalle associazioni di categoria e dai cittadini – continuano i consiglieri della Lega –. È necessario proseguire con un percorso di ascolto e confronto produttivo, come del resto l’amministrazione ha fatto sin dall’inizio. Ma ora questo percorso proficuo può essere ulteriormente ampliato venendo incontro alle legittime preoccupazioni di commercianti, cittadini e di tutte le forze politiche della città”.



“Se il problema principale è la disponibilità di parcheggi, riflettiamo insieme sulla possibilità di ricavarne un numero maggiore nella piazza e nelle vicinanze, anche cercando nuove soluzioni e maggiori risorse – conclude il gruppo consiliare leghista – Archiviamo gli scontri degli ultimi giorni e torniamo a un confronto sereno per il bene di tutti, in primis per chi nella piazza lavora ogni giorno. La nuova Piazza del Mercato deve essere una vittoria per tutta la città”.