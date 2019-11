Piazza Cavour, la partita non è ancora chiusa

La Spezia - In pieno recupero la maggioranza di centrodestra rimette in discussione la partita che riguarda la riqualificazione di Piazza Cavour. Il sindaco Pierluigi Peracchini e gli assessori ai Lavori pubblici, Luca Piaggi, e al Commercio, Lorenzo Brogi, hanno già il fischietto in bocca da giorni, ma le rimostranze degli operatori e le mosse di Confcommercio hanno spinto buona parte dei consiglieri comunali di maggioranza a chiedere un approfondimento. In particolare il tema che smuove gli animi è quello dei parcheggi, argomento non tenuto in sufficiente considerazione dalla giunta, dalla commissione tecnica e dai progettisti, secondo gli esponenti del centrodestra che vorrebbero aprire nuovamente il dialogo.



La vicenda sarà affrontata nel corso della prossima settimana - non lunedì, quando era prevista una riunione di maggioranza saltata a causa di una commissione comunale - e potrebbe portare a un congelamento del progetto vincitore presentato, in forma riveduta e corretta, dall'amministrazione nei giorni scorsi.

La decisione del sindaco e della giunta non convince in particolare i consiglieri Fabio Cenerini, Maria Grazia Frijia, Sauro Manucci, Patrizia Saccone, Andrea Costa e Giacomo Peserico (ma ci sarebbero perplessi anche tra le fila della Lega) che hanno così chiesto la possibilità di visionare i progetti che hanno partecipato al concorso e che prevedevano di ricavare posti auto all'interno della struttura.

Oltre al confronto interno alla maggioranza a rimettere in discussione tutto ci sono anche le richieste di audizione di Confcommercio e del consorzio Spezia vivi il centro che potrebbero svolgersi a partire dalla settimana successiva e nel corso delle quali potrebbe nascere un fronte comune tra maggioranza e opposizione per la revisione del percorso seguito sino a oggi dall'amministrazione.