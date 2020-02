Piazza Cavour, è scontro aperto. Lega: “Senza nuovi parcheggi una sconfitta per il commercio”

La Spezia - “Per il progetto di riqualificazione di Piazza del mercato la Lega ha sempre promosso una discussione produttiva con i commercianti e con tutte le forze politiche per trovare la soluzione migliore. Il punto imprescindibile resta quello dei parcheggi: se non si possono realizzare in struttura, come ha indicato la Soprintendenza, vanno realizzati nelle vicinanze della piazza. Altrimenti sarebbe una sconfitta per la città e il suo tessuto commerciale”. Lo afferma in una nota il gruppo consigliare della Lega, commentando il parere della Soprintendenza ai beni culturali sul progetto di riqualificazione di Piazza Cavour. “La carenza di parcheggi in centro è una delle emergenze della città - proseguono i consiglieri comunali leghisti – Riuscire a soddisfare questa giusta esigenza dei commercianti sarebbe una grande vittoria dell’amministrazione per porre rimedio ai gravi errori delle precedenti giunte comunali di centrosinistra. Sediamoci a un tavolo con i commercianti e troviamo la soluzione migliore”.



“Le opzioni in campo sono molteplici - conclude il gruppo della Lega - Una forte moral suasion verso la Marina Militare per ottenere aree all’interno dell’Arsenale, ad esempio, oppure la possibilità, già al vaglio del Comune, di realizzare nuovi parcheggi nelle zone vicino a Piazza Cavour. Un’altra idea è quella di incentivare i cittadini allo shopping in centro attraverso l’esenzione dal pagamento del parcheggio in determinate fasce orarie: in questo senso dovremmo anche ragionare sulla riapertura della ztl in via Chiodo, con fasce orarie per favorire l'arrivo in città. Un progetto che non tenga conto della necessità di più parcheggi, emersa fin dall’inizio del percorso di partecipazione promosso dall’amministrazione, sarebbe un grave errore”.