Piazza Cavour, ancora scintille in maggioranza. Cenerini: "Accordi gettati nel Wc"

La Spezia - "Vorrei tranquillizzare il collega Costantini di non aver mai parlato a nome della maggioranza, cosa che invece sta facendo lui! Ho soltanto ricordato che mercoledì 6 novembre scorso c’è stata una riunione della maggioranza con il Sindaco Peracchini e gli assessori, dalla stessa si è uscito con un accordo, a fronte delle forti lamentele di associazioni e commercianti, ovvero audire in commissione consiliare i progettisti dei progetti che prevedevano i parcheggi e poi chi ha richiesto di essere sentito, Confcommercio e il comitato di commercianti Spezia Vivi il Centro". Così Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, replica al collega di maggioranza Umberto Costantini (intervenutoQUI), capogruppo di Spezia Popolare. "Vedo che tale accordo fatto in due ore e mezza di riunione e condiviso dal Sindaco Pierluigi Peracchini - continua Cenerini - in pochi giorni è diventato carta straccia o peggio, per un assessore e per alcuni consiglieri che quella sera erano d’accordo! Non si è parlato di silos che fanno parte nell’attualità soltanto delle fantasticazioni di un consigliere, ma si è fatto un accordo su un ulteriore percorso d’ascolto, senza bocciare il progetto vincitore, ma congelandolo per qualche settimana per valutare. È stato fatto un percorso lungo un anno e mezzo afferma il collega, probabilmente non si è capita la richiesta di ambulanti e commercianti, che era principalmente una! Parcheggi! Caro Costantini qua non si tratta di protagonismo politico, ma di serietà politica! Un accordo fatto di fronte al Sindaco e a tutte le forze che compongono la maggioranza, pensavo avesse un valore, quantomeno morale per tutti, invece vedo che c’è chi lo getta nel WC, ne prendo atto con amarezza, magari per il futuro, se questo è il metodo e il rispetto per le decisioni e i percorsi concordati insieme, anche in tua presenza, vediamo di evitare di perdere tempo".