Piazza Cavour, Comune alla ricerca di parcheggi anche nei dintorni

La Spezia - E' stato confermato dal consiglio comunale straordinario di ieri sera il congelamento del progetto per la riqualificazione di Piazza Cavour, in attesa dell'esito della perizia affidata ad Atc Mobilità e parcheggi per comprendere se sia possibile realizzare un parcheggio in struttura nella piazza. E' quanto contenuto nel primo punto dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza e approvata con i voti dello stesso centrodestra. Nessuna convergenza possibile con l'opposizione, che aveva depositato una mozione e un ordine del giorno bocciati in toto.

Il secondo punto del documento votato a maggioranza quando la seduta aveva superato le tre ore e mezza di discussione impegna la giunta a cercare aree limitrofe per realizzare un parcheggio contestualmente al cantiere della piazza, mentre l'ultimo dispositivo sottolinea come resti imprescindibile il mantenimento delle risorse stanziate dalla Regione nell'ambito del Fondo strategico regionale.



No, dunque, alle richieste della minoranza che proponeva di interrompere l'iter per individuare soluzioni differenti da quelle che hanno portato all'acceso dibattito delle ultime settimane sull'argomento, prevedendo un approfondimento anche sotto il profilo della forma commerciale da applicare nella futura piazza e un aumento di risorse per Piazza Cavour derivante dalla rinuncia al progetto della Piazza sospesa sopra Viale Italia.