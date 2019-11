Piazza Cavour, Cenerini: "Nulla di deciso, sarà vero confronto in commissione"

La Spezia - "Il percorso nelle commissioni sarà reale, non è già stato tutto deciso". Fabio Cenerini interviene per smentire quanto filtrato dalla riunione della maggioranza che si è svolta ieri sera tra i consiglieri di centrodestra, il sindaco Pierluigi Peracchini e gli assessori Luca Piaggi e Lorenzo Brogi.

Rispetto alla ricostruzione pubblicata in nottata da CDS (leggi qui) il capogruppo di Forza Italia in consiglio corregge decisamente il tiro.

"Quella che è stata riportata sarà magari la posizione di qualcuno, ma non quella di tutta la maggioranza. Per me e per altri non vale assolutamente quello che è stato riferito. Non abbiamo preso atto di nulla, attendiamo che si svolga il percorso in commissione e che si discuta dei progetti che prevedono parcheggi. Se siano o meno realizzabili lo diranno le commissioni. Ripeto: non c'è niente di deciso", conclude il capogruppo azzurro.

Il fatto che si fa il percorso ma è già tutto deciso! Così prenderemmo per il culo tutti!!!

Smentisco assolutamente la cosa! Per me e altri questo discorso sia chiaro che non vale! Altrimenti sarebbe inutile fare le commissioni! Presa in giro di commercianti, cittadini d progettisti che saranno auditi!