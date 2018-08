Piano rifiuti, Pd fa saltare seduta e protesta: "Natale non sostituito"

I Dem fanno mancare il numero legale, il consiglio provinciale slitta a lunedì mattina. Picchetto dei 'No Biodigestore'.

La Spezia - Dopo il nulla di fatto di ieri, è andato a vuoto anche il consiglio provinciale di oggi pomeriggio, convocato in via straordinaria per discutere e votare il Piano provinciale dei rifiuti, che deve prendere urgentemente la via per Genova. Presenti tutti i quattro consiglieri del centrodestra (Kristopher Casati, Andrea De Ranieri, Loris Figoli e Alessandro Rosson), presente il presidente della Provincia Giorgio Cozzani, vuoti invece i sei scranni del centrosinistra, tutto di marca Pd, tra le cui file siede anche il sindaco di Arcola Emiliana Orlandi, vistasi oggi in Via Veneto ma rimasta fuori dal consiglio. Delusione e frustrazione per il fronte 'No biodigestore' – perché è questo il grande nodo politico: la realizzazione, e la scelta del sito, di un digestore anaerobico di rifiuti organici -, che hanno dato vita a un presidio all'ingresso del Palazzo del governo, per poi salire in consiglio. Un picchetto affiancato dall'avvocato Rino Tortorelli (Acqua bene comune), da Corrado Cucciniello (Comitati spezzini), dal coordinatore provinciale di Articolo 1 – Mdp, Moreno Veschi, dal segretario provinciale di Rifondazione comunista, Verushka Fedi, e da Federica Giorgi, capogruppo del Movimento cinque stelle nel consiglio comunale di Sarzana.



L'assenza degli amministratori del Partito democratico - la cui segretaria Pecunia era oggi presente in zona consiglio - ha reso impossibile la seduta, non essendoci il numero legale. Un'assenza che il gruppo consiliare ha motivato puntando il dito contro la Provincia per la mancata surroga del consigliere Davide Natale, dimessosi ieri, con il sindaco di Santo Stefano Paola Sisti. “Emerge chiaramente che la Provincia voglia votarsi in tutti i casi la delibera sul piano dei rifiuti – si legge nella nota firmata dai consiglieri Pd Ambrosini, Carli, Michi, Orlandi e Resasco -. Abbiamo lasciato l’aula ieri chiedendo ciò che ci spettava di diritto, un rinvio per mettere a conoscenza tutti i sindaci dell’aggiornamento sulla chiusura del piano dei rifiuti provinciali, alla luce delle notizie circolate nelle ultime settimane sull’intenzione di aumentare la capacità del trattamento del rifiuto organico mai smentita ufficialmente dalla Regione. Di tutta risposta hanno riconvocato un consiglio dopo 24 ore in urgenza, nemmeno preoccupandosi di sostituire il consigliere dimesso del nostro gruppo, che ha protocollato le sue dimissioni ben prima della convocazione del consiglio stesso. Abbiamo ritenuto doveroso informare di questa vicenda anche Sua Eccellenza il Prefetto, ritenendo che ci debba essere la massima trasparenza sui comportamenti e le decisioni prese in un consesso istituzionale, al quale chiediamo di prendere in considerazione le nostre richieste. Di fatto siamo privi di un seggio consiliare oggi e lunedì, quando si terrà la seconda seduta del consiglio. Nella profonda convinzione che i territori abbiano il diritto di conoscere la verità, ribadiamo che sarebbe stata opportuna la condivisione dell’aggiornamento del piano di area, e soprattutto conoscere le vere intenzioni che ha la Regione sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. Sarà nostra cura verificare se l’organo così composto, cioè non nella totalità dei componenti aventi diritto, risulti essere imperfetto, con le conseguenze che ne potrebbero derivare”.



“Credo che si dovesse acconsentire alla pronta sostituzione del consigliere dimissionario Natale. Stiamo a vedere cosa succederà lunedì. Anche qualora non fosse concesso a Paola Sisti di subentrare, la votazione sul piano potrebbe finire cinque a cinque, cosa che bloccherebbe la delibera”, ha detto Veschi a margine del rapido consiglio (il tempo di due appelli). Parole che toccano un punto sostanziale, chiarito a CdS anche dal segretario generale: in caso di parità (immaginiamo cinque voti favorevole del centrodestra, cioè i quattro consiglieri più il presidente, contro i cinque contrari di un Pd senza il sesto consigliere), non c'è maggioranza e la delibera non passa. Nessun decisivo 'voto ponderato' di Cozzani, come si è vociferato oggi a Palazzo del governo: il regolamento – per quanto un po' laconico nell'articolo dedicato alla votazione – non ne fa menzione.



“Quanto sta accadendo – il commento del segretario di Rifondazione Fedi – dimostra l'esistenza di una dialettica tutta interna al Pd, che ormai ha due, tre, quattro posizioni su ogni argomento. Così per noi diventa sempre più difficile confrontarci con questo partito. Inoltre si rischia di andare a smentire i voti dei consigli comunali di Arcola e Santo Stefano, contrari al biodigestore. E poi c'è il punto interrogativo di Vezzano, il cui sindaco Abruzzo non si è mai espresso in merito”.



Prossima chiamata quindi lunedì 6 agosto alle ore 9.00, seconda convocazione del consiglio appena accennato oggi. Per garantire il numero legale saranno sufficienti quattro consiglieri (escluso il presidente).