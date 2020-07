Piaggi a Pecunia: "Manutenzione? Le ricordo che in passato sono state trovate le lire!"

La Spezia - In merito alle problematiche sollevate dalla consigliera di Italia Viva Pecunia nel quartiere del Limone l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune della Spezia, Luca Piaggi, risponde: "La consigliera Pecunia racconta esclusivamente una parte della storia, senza contestualizzare il fatto: il tutto è avvenuto durante un'allerta gialla associata a un fenomeno temporalesco di indubbia intensità, che ha coinvolto tutta la città. É solo grazie al grande lavoro di manutenzione effettuato sulle tombinature, all'interno delle quali ricordo che in passato sono state trovate le lire, che tale fenomeno ha creato solo qualche allagamento, dovuto nella stragrande maggioranza dei casi a foglie o altri oggetti accumulati sulle stesse, che hanno impedito alle acque di scorrere opportunamente. Consiglio a Pecunia di fare come il sottoscritto, che quando vede un allagamento cerca il tombino e lo stasa. Il tempo è il medesimo di quello impiegato a lamentarsi e a scrivere articoli sui giornali, ma il risultato è completamente diverso per i cittadini".