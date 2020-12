Piaggi: "L'albero caduto a Melara non era malato. Il problema sono i pini"

La Spezia - "L'albero caduto a Melara non era malato. Il problema è diverso e riguarda la connessione dell'alberatura con la resistenza del terreno. Torno a dire che i pini non vanno bene in ambito metropolitano". Sollecitato su quanto successo lo scorso 5 dicembre quando, in una mattinata di maltempo, un grosso pino rovinava pericolosamente al suolo, l'assessore Luca Piaggi chiarisce, su richiesta dei consiglieri Massimo Lombardi e Federica Pecunia, l'episodio avvenuto all'inizio della strada principale del quartiere: "L'anno scorso abbiamo fatto il primo censimento della storia della città per quel che riguarda le alberature: sono stati sottoposti a controlli circa diecimila alberi e quello era sano".



Quel giorno non fu tragedia ma solo per un caso visto che in altri orari su quella strada c'è un via vai continuo di persone e mezzi di trasporto. Pecunia, melarese doc, attacca: "Gli abitanti sono costretti a potare i rami degli alberi per non farli entrare nelle finestre di casa, segno che la manutenzione è inesistente: Piaggi certe cose la vada a dire ai residenti, Melara è un quartiere abbandonato a sè stesso. Basta farsi un giro e dare un'occhiata alle siepi, alle aiuole mai potate. E' un miracolo non sia successo niente alle persone visto che quella zona è ritrovo di tanti anziani del quartiere. Se poi un agronomo in un anno ha dovuto verificare diecimila alberi si spiega tutto..." La replica di Piaggi: "Posso solo ringraziare anche io chi ha vegliato e ribadire che bisogna applicare una soluzione drastica che mira a sostituire i pini. Auspico che le resistenze che ho trovato al tavolo verde si invertano per un gestione più sicura di queste situazioni. Per quanto riguarda la manutenzione basta andare a chiedere la documentazione per vedere tutto quel che è stato fatto. Ma ben venga l'attenzione anche da parte della minoranza".