La Spezia - "I nostri anziani devono essere protetti, perchè sono il nostro più grande tesoro. Basta strumentalizzazioni tutte in malafede su un tweet del Presidente. Affrontiamo insieme l’emergenza, perché nessuno si salva da solo". Chiamato in causa nel primo pomeriggio direttamente dall'onorevole Orlando che ha chiesto una presa di posizione verso le parole di Toti, Pierluigi Peracchini ha scelto anch'egli Twitter per dire, sinteticamente, la propria, taggando il presidente regionale.