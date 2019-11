Peracchini proporrà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

La Spezia - "Subito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre". Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, assente ieri sera in consiglio comunale a causa di impegni istituzionali in quel di Roma, annuncia così l'intenzione di proporre al consiglio comunale, così come da Regolamento, l’attribuzione della cittadinanza onoraria alla senatrice, reduce del lager di Auschwitz e attiva testimone della Shoah italiana, oggetto di minacce nei giorni scorsi e pertanto dotata di scorta in occasione delle uscite pubbliche.

"Nel 2018 - prosegue il primo cittadino - questa amministrazione le ha conferito il prestigioso Premio Exodus, e sarà sempre questa amministrazione, sorretta da una maggioranza di centrodestra, a conferirle la cittadinanza. Nei giorni scorsi sono intervenuto per rinnovare pubblicamente alla senatrice la solidarietà, la vicinanza e l’amicizia di tutta la città e per invitarla nuovamente nel nostro territorio. L’auspicio è che possa presenziare personalmente alla cerimonia di consegna della pergamena che attesta simbolicamente il legame indissolubile fra lei e la nostra città, Medaglia d’oro al merito civile e sede del Premio Exodus". Peracchini taglia così la testa al toro dopo il pasticciaccio andato in scena ieri sera a Palazzo civico (leggi qui).



Intanto nel corso della giornata numerosi consiglieri di minoranza hanno commentato quanto accaduto ieri sera.

"Pensavamo - scrive Massimo Caratozzolo, primo firmatario della mozione rintuzzata con un praticamente identico ordine del giorno depositato dalla maggioranza - dopo le parole del sindaco, che insieme alla solidarietà di tutti gli spezzini le aveva rivolto “l'invito a tornare presto a La Spezia, città Medaglia d'Oro al Merito Civile per le iniziative e gli atti umanitari all'indomani del secondo conflitto mondiale nell'accogliere ed assistere i profughi ebrei scampati ai lager nazisti, per poter testimoniare ancora una volta tutti quei Valori che rappresenta così mirabilmente”, la nostra proposta non avrebbe trovato impedimenti di sorta. Invece, ancora una volta questa maggioranza di centrodestra si è voluta smarcare presentando un suo ordine del giorno differente dal mio laddove nel dispositivo finale nell’invito alle scuole “ad attivarsi affinché, a partire da quelle comunali, venga promosso un percorso contro qualsiasi tipo di odio razziale” il “razziale” scompare per rimanere più laconicamente solo “odio”. Ma odio verso chi o che cosa mi chiedo io? Odio verso i cani? I gabbiani? Quelli con il naso grosso o gli obesi? Perché, voglio ricordare, il dramma che ha segnato l’esistenza di Liliana Segre nasce proprio dall’odio e la discriminazione razziale e religiosa e dunque questo aspetto non lo si può né lo si deve censurare. Dal dispositivo scompare anche la parte ove si invitava i consiglieri “al momento della votazione ad alzarsi in piedi”. Scompare perché ha sottolineato la solita censora delle “Baldintrovate” non siamo a teatro. Infatti evidentemente la signora quando si alza durante l’esecuzione dell’inno nazionale non lo fa per una forma di rispetto ma solo perché crede di trovarsi alla Scala di Milano o d un concerto di Laura Pausini. Comunque, Baldinate o non Baldinate, la nostra mozione non l’avrebbero votata e quindi noi tutti dell’opposizione abbiamo preferito abbandonare l’aula in segno di sdegno verso una maggioranza che piuttosto di votare un nostro documento sottilizza anche sul doversi alzare in piedi o votarlo da seduti.

Si sono votati il loro, “arianizzato e ripulito dall’odio razziale” con Giulio Guerri, ormai irriconoscibile, in prima fila. Peccato che, non sapendo neppure tenersi in piedi da soli il “numero legale” la votazione non sia risultata valida e dunque andrà ripetuta quando questa maggioranza risulterà un po’ più presente in aula e un po’ più compatta. Magari allora riusciremo a sapere anche cosa decideranno di fare per Piazza del mercato".



Critico anche Guido Melley, capogruppo di LeAli a Spezia: "Ancora una volta nessuno della maggioranza ha ritenuto di assumere una iniziativa ufficiale in consiglio per condannare le minacce e gli insulti alla senatrice Segre. L’abbiamo fatto noi con un documento che propone di attribuire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria per testimoniare la vicinanza di tutta la città. Abbiamo altresì proposto di alzarci in piedi al momento del voto in segno di profondo rispetto per Liliana Segre, per la sua storia ma anche per il suo presente.

Purtroppo la maggioranza si è dimostrata infingarda ed equivoca ed ha preferito contrastare la nostra iniziativa: muro contro muro, anche in un caso come questo. Che pena".



"La difesa di una persona sopravvissuta all’Olocausto, portatrice e simbolo di valori quali libertà, fratellanza e solidarietà, dovrebbe accomunare qualsiasi persona dotata di buon senso. Non immaginavo potessero affrontare l’argomento con modi tanto indegni - dichiara il capogruppo Pd, Marco Raffaelli, facendo riferimento ai membri della maggioranza -. Abbiamo preferito allora abbandonare l’aula e lasciare che portassero avanti, da soli, una votazione che avrebbe bocciato il nostro testo, ed approvato solamente il loro.

Ma non ci sono riusciti, per l’assenza del numero legale. Si vede che qualcuno non era neppure d’accordo sull’esprimere vicinanza a Liliana Segre. Alcune volte al fondo non c’è proprio fine".



"Per la prima volta da quando sono stata eletta - aggiunge sempre per il Pd, Dina Nobili - mi sono vergognata di quanto successo ieri sera in Consiglio Comunale della Spezia.

Cari colleghi avete perso un’occasione per onorare quelle medaglie che sono appuntate sul gonfalone della città. No, cari consiglieri della maggioranza di destra, il vostro documento vuole disconoscere il vento che sta attraversando la nostra società.

Vi invito alla riflessione".



Nel tardo pomeriggio anche Raffaella Paita, deputata di Italia viva, ha inviato alle redazioni il suo commento su quanto accaduto ieri: “Pensavamo che su Liliana Segre, la sua storia, la sua altissima figura, avessimo già visto il peggio, con l’astensione del centrodestra al Senato sull’istituzione della commissione contro l’odio. Pensavamo che qui e là per l’Italia potesse esserci qualche replica sbiadita sull’istituzione di commissioni analoghe in regioni o comuni. Ma non immaginavamo che una divisione del genere potesse esserci sul conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, un riconoscimento che finora è sempre stato accolto in modo unanime. In Liguria nei giorni scorsi a Sestri Levante. Ma la stessa proposta è stata avanzata anche dal sindaco leghista di Ferrara. Ancora più difficile era immaginare che anche un solo distinguo potesse essere espresso alla Spezia, città che conferisce ogni anno il Premio Exodus, a ricordo di una pagina storica di straordinaria solidarietà. E invece è successo, proprio nella nostra città. La notte scorsa, in consiglio comunale. Dove la maggioranza non è neppure più capace di provare vergogna”.