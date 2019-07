Peracchini invita Di Maio: "Stringiamoci la mano e parliamo di Enel"

La Spezia - “Non trasformiamo una questione fondamentale per la città in una vicenda personale". Così il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, si rivolge a Luigi Di Maio, leader politico del Movimento cinque stelle e soprattutto ministro dello sviluppo economico. Il tema, com'è noto, è il futuro dell'area Enel. "Ho già scritto una lettera per una richiesta di incontro, due settimane fa, al Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa - continua Peracchini - e ho rivolto loro un invito ufficiale alla Spezia per parlare della questione Enel. Mi è dispiaciuto aver letto dai giornali della visita del Vice Premier in città senza aver avuto la possibilità di un dialogo, anche ufficioso".



Il primo cittadino, così, rilancia: "Nessun problema – continua Peracchini – approfitto volentieri del disguido per invitarla nuovamente alla Spezia, questa volta ancor più ufficialmente e per la seconda volta, per stringerci la mano come due galantuomini e parlare del futuro dell’area Enel per il bene della Spezia e del nostro territorio.”