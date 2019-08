Peracchini giura ed è presidente: "Sarà la Provincia del fare"

La Spezia - Una Provincia che sia "casa dei Comuni" e che dopo aver dimostrato di essere ancora un ente vivo possa mostrare la capacità di fare, di affrontare i problemi della popolazione e risolverli.

Sono questi gli obiettivi di mandato di Pierluigi Peracchini, eletto presidente della Provincia domenica 28 luglio, che questa mattina ha giurato sulla Costituzione di fronte al consiglio provinciale. Traguardi, quelli che il neo presidente ha enunciato, che dovranno essere centrati "nonostante i disastri causati dalla riforma Delrio - ha spiegato - e cercando di sbloccare risorse finanziarie che rendano meno gravosa l'operatività quotidiana dell'ente".



Le priorità di Peracchini nell'ambito della pubblica istruzione saranno la messa in sicurezza degli edifici scolastici provinciali, la riorganizzazione del sistema scolastico, la promozione del diritto allo studio e la creazione di una squadra di manutenzione. Per quel che riguarda la viabilità occhi puntati sulle soluzioni alle urgenze attuali (dai ponti alla Ripa), mentre si cercherà di avviare un piano di interventi manutentivi a 360 gradi. Attenzione anche all'ambiente, con il monitoraggio della qualità dell'aria e l'obiettivo della chiusura del ciclo dei rifiuti. In ambito trasporto pubblico locale il primo punto riguarda il completamento dell'iter di costituzione di una agenzia mentre proseguirà la razionalizzazione del servizio. Un elemento di grande importanza sarà la gestione delle pratiche dell'Ato idrico, mentre il bilancio di previsione e la conseguente possibilità di effettuare valutazioni sull'organico a disposizione sarà il primo passo per dotare l'ente di una migliore organizzazione.

"La sfida che ci attende è impressionante - ha concluso Peracchini - ma il senso di abnegazione e di responsabilità ci sono e saremo in grado di passare dalla Provincia che c'è alla Provincia che fa".



Il capogruppo dei popolari, Francesco Ponzanelli, ha fatto i suoi auguri di buon lavoro e ha sottolineato la necessità di realizzare quegli interventi resi impossibili dagli effetti della riforma Delrio, mentre il capogruppo dell'opposizione, Simone Sivori ha annunciato la disponibilità dei suoi consiglieri a valutare tutto quello che di buono si potrà fare nel corso del mandato. Dina Nobili, però, ha voluto andare a fondo sulle questioni del Tpl e dei rifiuti, chiedendo a Peracchini cosa intenda per "razionalizzazione" del servizio di trasporto pubblico e se sia a favore del biodigestore.

"C'è un obbligo di legge che impone di chiudere il ciclo dei rifiuti e c'è una procedura avviata quando la maggioranza di questo consiglio era nelle mani del centrosinistra. Io sono un uomo delle istituzioni - ha replicato il presidente della Provincia - e andrò avanti nel solco di quello che è stato avviato. Per il Tpl ricordo che stiamo lavorando per il mantenimento in house del servizio, a differenza di quello che volevate fare voi, e al risanamento dell'azienda: ci sono un nuovo piano industriale e nuovi autobus in arrivo".

Patrizia Saccone si è detta ammirata per il "coraggio di mettersi a disposizione anche in Provincia, un atto di generosità nei confronti della comunità", ha affermato.

Antonio Solari ha rimarcato la necessità di prestare attenzione a un territorio vasto come quello della Val di Vara e ha ringraziato l'ex vicepresidente Andrea De Ranieri per la reggenza dell'incarico tra la fine di maggio e la fine di luglio.

"Sono il decano del gruppo - ha detto lo stesso De Ranieri, intervenendo subito dopo - e ho vissuto il passaggio dalla disperazione alla speranza all'interno di questo ente: con il referendum costituzionale quella delle Province sembrava una sorte segnata, invece oggi si respira un nuovo entusiasmo, anche tra i dipendenti. Sul Tpl ho dato il mio contribuito e credo che abbiamo svolto un ottimo lavoro preparatorio, il grosso deve ancora essere fatto. Lo stesso approccio possiamo applicarlo in altri ambiti, per portare questo territorio alla contemporaneità e strapparlo dal passato, soprattutto per tematiche come le fogne e i rifiuti. Dobbiamo mettere in atto una buona pianificazione territoriale".

Da Andrea Biagi è arrivato un messaggio di fiducia nei confronti delle capacità di Peracchini di reperire finanziamenti esterni per la manutenzione di scuole e strade, mentre Claudia Gianstefani ha elogiato la concretezza del programma illustrato dal nei presidente e la volontà di condurre una Provincia che sappia stare a fianco dei Comuni, ricordando l'impegno preso per l'approvazione del nuovo bilancio in tempi stretti.



Nell’occasione Peracchini ha comunicato al consiglio l’assegnazione di alcune deleghe ai consiglieri e l’individuazione del consigliere Francesco Ponzanelli, capogruppo di La Spezia Popolare, come nuovo vicepresidente della Provincia.

Ponzanelli collaborerà anche nell’ambito dell’Edilizia scolastica e del Patrimonio, Biagi per l’Avvocatura e la Tutela dei diritti degli animali, De Ranieri in materia di trasporti e Tpl, Gianstefani per l’Ato idrico, Saccone per il Diritto allo studio e l'Organizzazione scolastica e, infine, Solari per Viabilità e manutenzione stradale.

"Confido sul vostro sostegno e sul vostro prezioso contributo - ha detto il presidente in conclusione del proprio Programma di governo - così come sul leale e indispensabile supporto che arriverà dall’Assemblea dei sindaci e dai nostri colleghi amministratori locali. Ugualmente, confido moltissimo sul sostegno e sul raccordo sempre più solidi con Regione Liguria e tutte le sue articolazioni", ha concluso Peracchini.