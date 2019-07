Peracchini eletto presidente della Provincia con il 55 per cento dei voti

La Spezia - Pierluigi Peracchini è il nuovo presidente della Provincia. Con 147 voti, pari a 39.384 voti ponderati (equivalenti al 55,2 per cento del totale) il sindaco della Spezia ha guadagnato lo scranno di numero uno di Palazzo del Governo, sconfiggendo il candidato del centrosinistra, Alessandro Silvestri, capace di 112 voti, pari a 31.958 voti ponderati (ed equivalenti al 44,8 per cento).

L'affluenza, alla chiusura del seggio avvenuta alle 20, è stata del 65,21 per cento, con 268 votanti, tra consiglieri comunali e sindaci, rispetto ai 411 aventi diritto. Tre le schede nulle, sei le bianche.



Peracchini, dunque, svolgerà un ruolo ulteriore rispetto a quello di primo cittadino del capoluogo, nonostante il centrodestra abbia perso oltre ottomila voti ponderati rispetto all'ultima elezione, che aveva visto vincere l'ex sindaco di Follo, Giorgio Cozzani.

Un incarico che spetta per legge a un sindaco, che non percepisce alcun compenso, come i membri del consiglio che lo affiancano.

"Sono i frutti di una riforma infelice fatta da Renzi e Delrio - commenta Peracchini ai taccuini di CDS - e che ha ridotto questo ente in predissesto finanziario, obbligando l'amministrazione a lavorare prima di tutto a mettere a posto i conti. Ma oltre a questo bisogna in realtà occuparsi di strade, scuole, Ato rifiuti, Ato idrico e trasporto pubblico locale. Il tutto senza aumentare le tasse a carico dei cittadini".

Peracchini, felice ma anche cosciente del gran lavoro che lo attende, ringrazia il sostegno e l'impegno di tutta la coalizione di centrodestra, indispensabile nell'epoca delle elezioni di secondo livello, che portano ai seggi colleghi di partito e di coalizione.

"Ringrazio i partiti, i parlamentari Pucciarelli, Gagliardi e Viviani, il vicepresidente facente funzioni De Ranieri e ovviamente il presidente della Regione Toti e l'assessore Giampedrone. Spero che questo lavoro di squadra possa dare frutti per tutti i Comuni della provincia spezzina".

Se a livello politico il sostegno a Peracchini è stato eterogeneo, lo stesso non si può dire sotto il profilo territoriale, con la mancata presenza al seggio dei membri del centrodestra lericino a far rumore.

"Non ho ancora a disposizione tutti i dati, ma forse sarà necessario verificare la posizione dell'amministrazione di Lerici in tema rifiuti. Valuteremo. Ma prima di tutto - prosegue Peracchini - il mio compito sarà quello di creare la casa dei Comuni. Risolvere i problemi di questo territorio è la priorità e mi dedicherò alla creazione di occupazione e servizi di qualità. I piccoli Comuni sono in un momento di grande sofferenza, ma sono indispensabili per il benessere del territorio".



Sulla scrivania che questa sera era occupata dalle tabelle dello scrutinio, la prima pratica da evadere sarà quella del bilancio consuntivo 2018 della Provincia. "Oggi - ricorda il neo presidente - l'ente ha solo tre entrate, vedremo se cambierà qualcosa a livello nazionale e conseguentemente valuteremo cosa fare. Stiamo dando più soldi allo Stato di quelli che riceviamo e abbiamo un organico che è calato da 300 a 100 dipendenti".

Sui ruoli dell'ente di Via Veneto, Peracchini non si aspetta rivoluzioni in tempi brevi: "Le Province, pur indebolite, hanno ancora una importanza rilevante essendo l'anello di congiunzione tra Regione e Comuni. Ci spetta un ruolo di coordinamento e di gestione delle problematiche che i Comuni, da soli, non riescono ad affrontare. Sarà necessario in futuro decidere in maniera chiara quale assetto istituzionale vogliamo dare allo Stato".



Un tema specifico sul quale peserà la voce della Provincia è quello del biodigestore, per il quale è pronta al via la procedura di inchiesta pubblica. "Produciamo rifiuti e non dobbiamo più mandarne in discarica - commenta a tal proposito Peracchini -. Abbiamo svolto un percorso importante nella raccolta differenziata, ma ora bisogna lavorare per un migliore smaltimento dell'umido e dell'indifferenziato. Altrove ci sono ciclo di riuso e riciclo, dobbiamo parlare dell'argomento e risolvere i problemi, senza dimenticare che è fondamentale non aprire nuove discariche. Solo nel comune della Spezia ne sono state chiuse ben 26: il territorio ha già dato".



Peracchini, 55 anni, sposato con Carla, ha un figlio: Filippo. Consegue la laurea in Sociologia successivamente perfezionata con un Master in Scienze Amministrative. Dal 1991 al 2001 ha lavorato presso il ministero del Lavoro, quindi è diventato funzionario dell’Inail. Ha rivestito numerosi incarichi sindacali nella Cisl, fino al ruolo di segretario generale provinciale che ha ricoperto per quasi nove anni, dal 2004 al 2013; dall’aprile del 2013 all’ottobre del 2014 è stato segretario regionale confederale della Cisl Liguria. Da sempre impegnato nel volontariato e nel sociale, dal 2013 sino alla candidatura a sindaco è stato consigliere di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.

Il 25 giugno 2017 è stato eletto sindaco della Spezia e da oggi è anche presidente della Provincia.