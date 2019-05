Peracchini e i riscaldamenti: "Greta o non Greta, ecco la proroga"

E sotto arriva il plauso: "Riscaldamento globale una bufala colossale".

La Spezia - "Greta o non Greta noi fino a domenica ci riscaldiamo! Ho firmato l’autorizzazione di proroga dell’accensione dei riscaldamenti per sei ore al giorno come richiesto da tanti cittadini". Pierluigi Peracchini decide di annunciare il prolungamento del periodo di accensione dei riscaldamenti con un accenno alla battaglia di Greta Thunberg, e con lui di migliaia e migliaia di giovani europei, contro l'inquinamento e il risaldamento globale.

Sotto al post del primo cittadino arriva il plauso dei "negazionisti". "Non dovremmo farci dettare l'agenda politica dalla prima adolescente che non va a scuola una volta a settimana . Andandoci, avrebbe imparato che 2000 anni fa la temperatura era più alta", scrive un cittadino. "Bravo non siamo tutti GRETINI", gli fa eco un altro. "Povera ragazza (quindi non “piccola Greta” a 16 anni suonati), non ti sei resa conto che il riscaldamento globale è solo una bufala colossale per scopi monetari?", rivela un terzo.