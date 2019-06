Peracchini augura buon lavoro a Dragone e ringrazia la Marina

La Spezia - “Vorrei esprimere a nome mio e di tutta la Città della Spezia il nostro più sincero e sentito ringraziamento per l’attività svolta dall’Ammiraglio Girardelli e dalla sua Forza Armata a favore della nostra Città in un momento che vede la Marina Militare impegnata nell’opera di rinnovamento della sua flotta e delle sue strutture operative che ha consentito di coinvolgere anche il tessuto produttivo della nostra Città". Lo dichiara in una nota il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.



"Fin dall’inizio del nostro insediamento - prosegue - l’Amministrazione ha voluto creare fin da subito una fattiva collaborazione con l’Ammiraglio Girardelli e con tutti i Comandi e gli Enti esistenti sul nostro territorio. Non si tratta soltanto di convivenza fra Città e Marina Militare, ma anche di trovare le sinergie più opportune: la Marina Militare è, infatti, un’eccellenza del nostro Paese e una realtà insostituibile, un esempio di grande professionalità che ogni giorno è al servizio dell’Italia. Nel salutare l’Ammiraglio Girardelli, vorrei complimentarmi con l’Ammiraglio Cavo Dragone che ha assunto l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Desidero augurargli ogni successo alla guida della prestigiosa Forza Armata che nella nostra Città trova da sempre una delle sue principali Basi Navali e Operative, con l’auspicio che lo stesso spirito che finora ha animato la collaborazione fra Città della Spezia e Marina Militare continuerà per trovare sinergie comuni e unità di intenti nell’interesse delle nostre istituzioni. Rinnovo il mio augurio, esteso anche a tutte le donne e agli uomini della Marina Militare, di ogni successo unito a mari calmi e vento in poppa”.