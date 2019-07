Peracchini attacca Di Maio: "Si è sottratto al confronto su Enel"

La Spezia - "Il ministro Luigi Di Maio viene qui alla Spezia senza dirlo a nessuno (tranne ai suoi) e non risponde alle domande dei giornalisti spezzini preferendo uscire dalla porta di servizio della Sala Dante per paura che gli chiedano qualcosa su Enel". E' un duro attacco, quello che il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini rivolge via Facebook al ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che nella giornata di sabato è stato in città per un incontro con gli iscritti e gli eletti del Movimento cinque stelle e poi si è recato a Falconara, dove si svolgeva la festa provinciale del partito.



"Non so che idea abbia il ministro Cinque Stelle della democrazia ma la mia è questa: sempre al servizio del cittadino, senza sottrarsi mai al confronto. Ricordo che sulla questione Enel la competenza è proprio sua, come ho ribadito nella lettera che gli ho inviato giorni fa. Spero che almeno a quella risponda - prosegue il primo cittadino - e lo invito, qualora ricapitasse in città, a venire a Palazzo Civico a stringerci la mano come tutti gli altri ministri hanno fatto negli anni. E magari fare un giro insieme nel quartiere di Melara".