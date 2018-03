Peracchini alla ricerca della sostituta di Gagliardi. Per l'incarico di vicesindaco in pole c'è Piaggi

Il sindaco dovrebbe mantenere i rapporti di genere varati all'indomani del voto: in Fratelli d'Italia non si vedono donne pronte al subentro e potrebbe esserci una mini rivoluzione.

La Spezia - Manuela Gagliardi si appresta a cominciare la sua avventura romana alla Camera dei deputati. Questo fa sì che la carica di vice sindaco della Spezia (con deleghe quali Partecipate e Patrimonio) a giorni resterà scoperta. E' tempo quindi di rimpasto, e senz'altro appetiti e legittime pretese non mancano. Tra i papabili per fare il vice del sindaco Pierluigi Peracchini ci sarebbe l'assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi, benché qualcuno veda in rampa anche l'assessore alla Cultura Paolo Asti. Certo, è cosa nota che a Fratelli d'Italia 'manchi' ancora qualcosina, ma appare tuttavia difficile identificare (per ragioni essenzialmente professionali e territoriali) una figura spendibile tra i meloniani, guardando in particolare - per questione di quote di genere - alle donne FdI. Ma non è da escludere che batta cassa la Lega Nord, reduce da un robusto risultato nazionale che ha avuto il suo bravo riflesso anche alla Spezia e provincia: il Carroccio, anche da noi, vola, con Forza Italia che sta a guardare.

Stando a "radio Palazzo civico" ci sarebbe poi da prendere in considerazione che il rimpasto possa andare anche oltre alla mera sostituzione di Gagliardi e all'individuazione del nuovo vicesindaco, proprio alla ricerca di un nuovo assetto che riesca ad accontentare le istanze delle varie forze della maggioranza spezzina.



A proposito di Lega: il consigliere regionale salviniano Stefania Pucciarelli, eletta al Senato della Repubblica, lascerà il suo posto nella massima assemblea ligure a un altro leghista, il savonese Paolo Ardenti, vicino all'assessore regionale alla sanità Sonia Viale. Essendo Pucciarelli stata eletta, nel 2015, all'interno del listino del presidente Toti, non era cosa scontata che le subentrasse un altro leghista: invece al Carroccio in queste ore gira tutto per il verso giusto.