Peracchini a metà mandato, il fact checking di CDS

La Spezia - "In 28 mesi al governo della città abbiamo fatto di più di quanto fosse stato fatto negli ultimi 20 anni". Lo ha detto, forse esagerando un pelo, il sindaco Pierluigi Peracchini durante il consiglio comunale straordinario su Piazza Cavour che si è svolto lo scorso 16 dicembre a Palazzo civico. Al contrario c'è chi sostiene che l'attuale amministrazione comunale non abbia fatto niente, tirando in ballo anche gli stop ai cantieri del nuovo ospedale e del terzo lotto della variante Aurelia.

Due modi di vedere le cose diametralmente opposti che non convincono, anche perché, come dicevano i latini, in medio stat virtus. Ma ancora di più perché nel gioco delle parti della politica c'è sempre chi tira l'acqua al suo mulino, riempiendo l'aria di parole, senza lasciare molto spazio ai fatti.



E allora, visto che siamo ormai arrivati alla metà esatta del mandato del sindaco Peracchini, abbiamo deciso di sottoporre l'azione amministrativa di questi due anni e mezzo alla prova dei fatti. Un fact checking che parte dalla base più ufficiale che ci possa essere, ovvero la relazione con le linee programmatiche del mandato presentata dal primo cittadino al consiglio comunale del 27 luglio 2017 (clicca qui per leggerla integralmente), e che assegna ai propositi annunciati da Peracchini una valutazione su tre gradi: promessa mantenuta, promessa mantenuta in parte o in corso di realizzazione e, infine, promessa non mantenuta.



Seguendo l'ordine in cui gli obiettivi vengono elencati nel documento siamo partiti dall'intendimento di migliorare pulizia e decoro della città assegnando una valutazione positiva derivante dalle iniziative di pulizia straordinaria messe in atto sin dalle prime settimane della consiliatura. Ci sembrano invece solo parzialmente raggiunti gli obiettivi in termini di sicurezza: le telecamere sono effettivamente aumentate, così come il numero degli agenti di Polizia municipale, ma nella classifica della qualità della vita, alla voce criminalità, La Spezia non si discosta molto dalla posizione che aveva a fine 2016 e che viene citata dallo stesso Peracchini nella sua relazione, promettendo di portare la città nella top ten nazionale (che resta invece molto distante).

Risulta invece ormai conclusa l'odissea degli abitanti di Isola e Montalbano che hanno dovuto fare i conti per troppi anni con una frana e una strada interrotta.

Sono invece tutti al palo i cinque grandi progetti che il sindaco aveva annunciato al consiglio comunale e alla città. Sono ben note le problematiche incontrate per la riqualificazione di Piazza Cavour, mentre del tunnel dei Buggi, dopo i progetti di fattibilità, non si è più saputo nulla. Lo stesso vale per la riqualificazione architettonica e commerciale del Centro Kennedy, per la musealizzazione del sommergibile Da Vinci e della pista ciclabile per le Cinque Terre.



E' una spunta verde il simbolo accanto al tema della gestione dei rifiuti, mentre ci si aspettava decisamente di più per quel che riguarda le aree di sosta gratuite, ricavate solamente in un piccolo tratto di Viale Fieschi. I parcheggi in struttura nelle aree di interscambio sono una prospettiva possibile grazie all'esito positivo della partecipazione al bando del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma per il momento restano un disegno sulla carta. E' andata meglio per il Trasporto pubblico locale con una revisione delle linee, l'avvio di rinnovo del parco mezzi e l'affidamento in house del servizio. Non si sono viste le nuove aree pedonali promesse, mentre l'ampliamento della Ztl è stato minimo, dopo le proteste delle associazioni di categoria: di fatto l'area interdetta è aumentata di un isolato, tutto il resto era vietato già prima, anche senza le telecamere installare di recente.



La modifica e l'integrazione del Puc inserite nelle linee programmatiche si sono limitate alla decadenza del Piano varato dall'amministrazione Federici, senza la predisposizione di un nuovo documento.

Poco o nulla è stato fatto anche per quanto concerne la dismissione delle aree militari e demaniali, mentre in fatto di applicazione del Piano regolatore portuale e dunque di concretizzazione del waterfont cittadino, oltre alla polemica innescata con Lsct nelle ultime settimane, c'è stato anche l'avvio della sdemanializzazione di una parte cospicua di Calata Paita.

Gli allacci delle fognature al depuratore proseguono come promesso, ma non sono ancora stati completati. Sul fronte fiscale non c'è stato l'aumento delle tasse, e questa è una notizia che rende felice ogni spezzino, ma non si sono viste le agevolazioni per i giovani e gli imprenditori che intendono investire alla Spezia.

Procede a gonfie vele il sogno di fare della città la capitale della nautica, mentre non sembra più vicino di due anni e mezzo fa il tanto agognato polo della Difesa. Ben spese le energie per la formazione e per portare le aziende dentro la fondazione Promostudi, così come quelle per migliorare la fruibilità degli alloggi popolari.

Sembra esserci ancora del lavoro da fare per trasformare i servizi sociali nel sistema quasi miracoloso promesso di fronte al consiglio comunale.

Guardando allo sport e agli impianti appare valido il lavoro fatto per portare gli spezzini al centro sportivo Montagna, mentre non c'è traccia delle palestre per basket e pallavolo annunciate dal sindaco.



Lavori in corso per i centri di aggregazione giovanile con l'ampliamento dello spazio di coinvolgimento del mondo delle associazioni, alle quali vengono forniti periodicamente sostegni economici a pioggia.

Solo spunte verdi per quel che riguarda la manutenzione delle scuole, l'abbassamento delle rette di asili e mense, l'ampliamento del numero di aree di sgambatura per cani e per la nuova e apprezzata gestione del canile municipale.

Sono invece tutti bollini rossi quelli che appiccichiamo accanto alle promesse del sito web ufficiale per il marketing territoriale del Golfo dei Poeti, della Dmo Golfo e Terre dei Poeti, della rinascita del Premio del Golfo e di un nuovo sistema di gestione di musei e teatri, eccezion fatta che per il Teatro Civico.