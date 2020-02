Peracchini a Tinfena: "Italia Viva fino ad oggi non pervenuta"

La Spezia - In merito alla dichiarazione odierna del coordinatore provinciale di Italia Viva, Gianluca Tinfena, il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini replica quanto segue.



"Per ora gli unici shock che abbiamo dovuto sopportare sono stati gli oltre 4 milioni di euro all'anno di rate per l'indebitamento cumulato dalla Provincia fino al 2013 e il taglio di circa 54 milioni di euro in cinque anni inferti sia con la Legge Delrio (ministro del Governo Renzi) sia con la legge 190/2014, la Finanziaria del 2015 (stessa maggioranza di Governo). Questa è storia, non sono opinioni, men che meno consigli: queste sono state le politiche promosse dal centrosinistra a guida Renzi e le scelte delle Giunte che governavano allora la Provincia. Auspico per il bene del Paese che non vi siano altri shock né provvedimenti o piani partoriti da questi stessi autori, oggi pressoché tutti schierati in Italia Viva.



Per fortuna la mia Amministrazione Provinciale non si perde alla ricerca di improbabili "shock" ma trova le risorse insieme a Regione Liguria, apre i cantieri per sistemare le nostre scuole, affronta la mancata manutenzione delle strade, ignorate fino all'insediamento della nostra maggioranza nel 2017, risolve i problemi provocati dalle emergenze meteo. E lo facciamo tutti i giorni: questi sono i fatti.



Italia Viva e la maggioranza parlamentare di cui fa parte, invece, risulta ancora "non pervenuta". Accolgo l'invito e non formulo consigli alla maggioranza giallorossa ma, da amministratore locale, esigo e pretendo per i miei concittadini che facciano il loro lavoro politico obbligando il loro Governo ad assegnare i soldi necessari alle Province e, magari senza alcuno shock, potremmo finalmente archiviare la stagione dei provvedimenti Delrio, Renzi, Gentiloni".